Karga geri dönüyor! Deha dizisinde final öncesi sürpriz

Show TV’nin sevilen dizisi Deha, sürpriz gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Ay Yapım imzalı yapım, 32. bölümde final yapmaya hazırlanırken, dizinin unutulmaz karakterlerinden Karga geri dönüyor. Taner Rumeli tarafından canlandırılan karakter, 28. bölümde izleyiciyle tekrar buluşacak.

Karga ve Devran ittifakı gündemde

Dizinin 27. bölümü Total’de 3, AB’de 3.08 ve ABC1’de 3.55 reyting alarak istikrarlı grafiğini sürdürdü. Ancak final öncesi heyecanı yükseltecek büyük bir gelişme yaşanıyor. Kulis bilgilerine göre, Karga karakteri bu kez Devran ile intikam planı yapacak.

Muhammed Cangören’in canlandırdığı İhsan karakterinin yeniden diziye dönmesinin ardından, Karga’nın gelişi de finale giden yolda tansiyonu artıracak. Senaryoda yaşanacak sürpriz gelişmeler, dizinin final bölümlerinde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Deha 32. Bölümde Final Yapacak

Her hafta gerilimi artıran yapımın, herhangi bir değişiklik olmazsa 32. bölümde ekranlara veda etmesi planlanıyor. Oyunculuk performansları ve karakter dinamikleriyle dikkat çeken Deha, özellikle Karga ve Devran ikilisinin kuracağı ittifakla büyük ses getirecek gibi görünüyor.