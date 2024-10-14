Kardeşlerim’in ekibinden yeni dizi geliyor

Kardeşlerim dizisi, 132 bölüm boyunca sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da büyük bir başarı elde ederek, oyuncularının kariyerine de önemli katkılar sağlamıştı.

Şimdi ise Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği, senaryosu Gül Abus Semerci imzalı yeni bir dizi için geri sayım başladı. Serkan Birinci’nin yönetmen koltuğunda oturacağı dizi, atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Henüz ismi netleşmeyen bu yeni yapım, etkileyici hikayesiyle şimdiden merakla bekleniyor. NGM’nin bu yeni projesi, daha şimdiden kulislerde büyük heyecan yarattı.

Yeni dizi, Kardeşlerim kadar ses getirecek mi, büyük bir merak konusu!