"Kardeşlerim"de Asiye'nin isyanı izleyenleri duygulandırdı

Kardeşlerim dizisinde Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Asiye karakterinin dokunaklı sahnesi yüreklere dokundu.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-12-2023 13:19

Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını üstlendiği ve NGM imzası taşıyan atv'nin 4 sezondur büyük ilgiyle takip edilen "Kardeşlerim" dizisinin önceki akşam yayınlanan bölümü, Asiye'nin dokunaklı gözyaşları ve haklı isyanıyla damgasını vurdu.

Bu duygusal anlar, YouTube'da en çok izlenen videolar listesine girmeyi başardı. Dizinin yönetmenliğini Serkan Birinci üstlenirken, senaryoyu Gül Abus Semerci kaleme aldı. Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Çoşkun, performansıyla izleyenleri etkiledi.

Temizlik yaparak kardeşini ısıtmak isteyen Asiye, ev sahibinden yiyecek istediğinde beklenmedik olaylar yaşandı. Tarihi geçmiş ton balığı verilen Emel'in zehirlenmesine neden olan ev sahibesi, Asiye'nin duygusal çöküntüsüne sebep oldu. Anne ve babasız büyümenin acısıyla başa çıkmaya çalışan Asiye, hem kaderine hem de çaresizliğine isyan etti. Bu duygu dolu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç oyuncu, etkileyici performansıyla övgü dolu yorumlar aldı. Duygu yüklü anlatımı, güçlü oyuncu kadrosu ve sürpriz gelişmelerle "Kardeşlerim" her cumartesi atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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