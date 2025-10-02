Kardeşler Mahlukat'ın Çekimleri Başladı!

Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği, senaryosunu Murat Özsoy’un yazdığı ‘Kardeşler Mahlukat’, geçtiğimiz günlerde tamamlanan okuma provalarının ardından çekimlere başladı.

Ali Atay’ın başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda Ceren Moray, Alper Baytekin, Gülçin Kültür Şahin, Onur Berk Arslanoğlu yer alıyor.

Absürt kara komedi türündeki dizi, babasından kalan ‘Kardeşler Mahlukat’ dükkanını işleten Bülent’in sıra dışı hikayesini ekranlara taşıyacak. İşlenen günahların ardından evlere musallat olan mahlukatlarla mücadele eden Bülent, bir yandan geçim derdini çözmeye çalışırken diğer yandan dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye çabalar.

‘Kardeşler Mahlukat’, her bölümde farklı mahlukatlarla karşılaşan Bülent ve saf çırağı Tevfik’in maceralarını, kara komedi ile dramın iç içe geçtiği eğlenceli bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacak.

İki yakasını bir araya getirmeye çalışan Bülent’in etik değerlerinden ödün vermeden sürdürdüğü yaşam mücadelesini konu alan ‘Kardeşler Mahlukat’ toplamda altı bölümden oluşacak.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, OGM Pictures imzalı dizi yakında HBO Max’te izleyiciyle buluşacak.

