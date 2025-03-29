"Karanlık Oda" Dizisinin 3. Başrolü Yiğit Özşener!

Gain'in Ceylan Yapım imzalı yeni dizisi "Karanlık Oda", çekim hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Başarılı oyuncu Yiğit Özşener, dizinin 3. başrol oyuncusu olarak kadroya katıldı. Uraz Kaygılaroğlu ve Burcu Özberk'in başrollerde yer alacağı "Karanlık Oda", Özşener’i ise Enis karakteriyle izleyiciyle buluşturacak.

Aytaç Çiçek’in yönetmenliğini üstleneceği ve Ali Burak Ceylan’ın yapımcılığını yaptığı dizinin senaryosu, Ali Doğançay tarafından yazıldı. Psikodrama-polisiye türündeki "Karanlık Oda", Gain platformunda 8 bölüm olarak yayınlanacak. Çekimlerin 17 Nisan’da başlaması beklenen dizi, 6 hafta sürecek.