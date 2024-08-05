Karadut’tan ilk görüntüler!

atv’nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions imzalı yeni dizisi ‘Karadut’tan ilk görüntüler yayınlandı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ve ‘Aldatmak’ gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

Karadut’tan ilk görüntüler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2024 14:34

‘KARADUT’ HERKESİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Karanlıktan aydınlığa bir iyileşme hikayesini ekrana getirecek dizide, başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı tanıtım merak uyandırdı. Yayınlanan tanıtım ve teaser afiş ile birlikte izleyicilere yeni sezon heyecanı yaratan dizi, güçlü hikayesiyle ekran başına kilitleyecek.

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak olan ‘Karadut’ yeni sezonda atv’den izlenecek.  

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