Karadut kadrosu bir araya geldi! İşte ilk görüntüler...

atv’nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions imzalı yeni dizisi ‘Karadut’un oyuncuları okuma provasında buluştu. İlk kez bir araya gelen ekibin heyecan ve neşesi objektiflere yansıdı.

Karadut kadrosu bir araya geldi! İşte ilk görüntüler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-08-2024 15:15

İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan’ı buluşturan Karadut dizisi; aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak.

 

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ve ‘Aldatmak’ gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

‘Karadut’ yakında atv’de!

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