Erol Taş’ın Efsane Rolü Ona Emanet! “Susuz Yaz” Bombası

Ekranların yeni dönem için en çok merak edilen projelerinden biri olan “Susuz Yaz”dan yeni bir oyuncu haberi geldi. Necati Cumalı’nın unutulmaz eserinden uyarlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan dizinin kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.

Başrolde Mert Ramazan Demir’in yer alacağı dizide “Osman” karakterine hayat verecek oyuncunun abisi Hasan’ı kimin canlandıracağı da sonunda belli oldu. Bu önemli rol, son dönemde performansıyla dikkat çeken Batuhan Bozkurt Yüzyüleç’e emanet edildi.

Batuhan Bozkurt Yüzyüleç Hasan Olacak

“Kızıl Goncalar” ve “Kızılcık Şerbeti” gibi sevilen dizilerdeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Batuhan Bozkurt Yüzyüleç, şimdi de “Susuz Yaz” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son olarak Gülse Birsel’in “2 Aile Arasında” projesinde rol alan oyuncu, bu kez hikâyenin önemli karakterlerinden Hasan’ı canlandıracak. Güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken Yüzyüleç’in, sert ve etkili karakteri nasıl yorumlayacağı şimdiden merak konusu.

Erol Taş’ın İzinden Gidecek

Bu rolü daha da özel hale getiren bir detay var. Metin Erksan’ın 1963 yılında çektiği unutulmaz “Susuz Yaz” filminde Hasan karakterini Türk sinemasının efsane isimlerinden Erol Taş canlandırmıştı.

Üstelik film, Türkiye’ye uluslararası alanda kazandırılan ilk büyük ödülle de tarihe geçmişti. Yani Batuhan Bozkurt Yüzyüleç, sadece sevilen bir hikâyenin yeni uyarlamasında rol almayacak, aynı zamanda sinema tarihimizde iz bırakan bir karakteri yeniden canlandıracak.

Gözler Yeni Hasan’da

Şimdi herkesin aklındaki soru aynı: Batuhan Bozkurt Yüzyüleç, yıllar önce Erol Taş’ın unutulmaz şekilde canlandırdığı Hasan karakterine nasıl bir yorum katacak?

Dizinin yayın tarihi yaklaştıkça kadrodan gelecek yeni isimler ve karakter detayları da merakla takip edilecek. “Susuz Yaz”ın hem hikâyesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çektiği kesin.