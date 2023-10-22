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Karadeniz Bölgesi'nde Yetişiyor! Bunu İçen Doktor Yüzü Görmüyor

Karadeniz'de yetişen kızılcık, zengin vitamin içeriğiyle sağlık deposu! Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcığın kilo vermeye yardımcı ve bağışıklığı güçlendirici özelliklerini açıklıyor. Kızılcık ile 1 ayda 8-10 kilo nasıl verilir? Karadeniz Bölgesi'nde Yetişiyor! Bunu İçen Doktor Yüzü Görmüyor. Detaylar içeride!

Karadeniz Bölgesi'nde Yetişiyor! Bunu İçen Doktor Yüzü Görmüyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-10-2023 19:09

Karadeniz Bölgesi'nde Yetişiyor! Bunu İçen Doktor Yüzü Görmüyor Karadeniz bölgesinin şifalı meyvesi kızılcık, kilo vermek isteyenler için doğal bir yardımcı! Prof. Dr. Vefik Arıca'nın açıklamalarıyla, bu meyvenin faydalarını keşfedin.

Kızılcıkla Gelen Sağlık: Bu Meyve Sayesinde Fazla Kilolarınıza Veda Edin!

Karadeniz'in Şifalı Meyvesi: Kızılcık

Karadeniz bölgesinde bolca yetişen kızılcık, sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından faydalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Fazla kilolarla mücadele edenler için bu meyvenin inanılmaz faydaları var.

Prof. Dr. Vefik Arıca'dan Kızılcık Hakkında Değerli Bilgiler

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcık meyvesinin faydalarını anlattı. Bağışıklık sistemini güçlendiren A, C, E ve K vitaminlerinin kızılcıkta bol miktarda bulunduğunu belirten Arıca, aynı zamanda bu meyvenin magnezyum ve kalsiyum açısından da zengin olduğunu vurguladı.

Türkiye'de doğada yabani olarak bulunan kızılcıkların yanı sıra, aşılı kızılcık meyvelerinin de Yalova, Bursa ve Malatya bölgelerinde yoğun olarak yetiştirildiğini belirten Arıca, bu meyvenin sağlık açısından çok yönlü faydaları olduğunu aktardı.

Kızılcıkla Kilo Vermek Mümkün

Kızılcığın zayıflamaya yardımcı etkilerini öne çıkaran Prof. Dr. Arıca, kızılcığın tokluk hissi vermesi, ödem oluşumunu engellemesi ve yağ yakıcı özellikleri ile kilo vermede etkili olduğunu belirtti. Kızılcık, tarçın ve karanfilin bir araya getirilip kaynatılarak hazırlanan içeceği her sabah aç karnına tüketildiğinde, bir ayda 8-10 kilo zayıflama sağlayabiliyor.

Prof. Dr. Arıca'nın eklediğine göre, kızılcık meyvesi şerbet ya da kurutulmuş halde de tüketilebilir. Özellikle çocuklarda, enfeksiyonları önlemek amacıyla kuru meyvesinin tüketilmesi öneriliyor.

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