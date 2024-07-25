Karaca’ya MIXX Awards’tan Gümüş ve Bronz Ödül

İnovatif ürünleri ve dünya genelinde imza attığı pazarlama faaliyetleri ile fark yaratan Karaca; MIXX Awards’tan iki ödülle döndü. Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin Avrupa bölgesel kuruluşu IAB Europe tarafından düzenlenen MIXX Awards Europe 2024’te iki ayrı kategoride, gümüş ve bronz ödüllerini kucakladı.

Karaca’nın, pazarlama dünyasının yanı sıra dijital dünyadaki tüketicilerinin gözünde de ses getiren Air Pro Cook Airfryer x Şeyma Subaşı iş birliği projesi, Kampanya Verimliliği kategorisinde Gümüş MIXX alırken, Influencer Pazarlaması kategorisinde ise Bronz MIXX’in sahibi oldu. Şeyma Subaşı ile iş birliği ile hazırlanan kampanya kapsamında, Subaşı’nın viral bir etki yaratacak Instagram paylaşımı, 0 medya bütçesi ile 48 saat içinde 33 milyondan fazla kişiye erişmişti.

45 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği IAB’nin Avrupa bölgesel kuruluşu IAB Europe tarafından düzenlenen MIXX Awards Europe 2024, Avrupa genelinden gelen başvurular arasından 21 kategoride başarılı kampanyaları ödüllendiriyor.