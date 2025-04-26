Karaca'ya Effie Awards'tan 2 Büyük Ödül

Sofra, mutfak, küçük ev aletleri, ev tekstili ve dekorasyon alanlarında sunulan geniş ürün yelpazesiyle sektörün lider markalarından biri olan Karaca, pazarlama ve reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Effie Awards'ta iki önemli ödül sahibi oldu.

Karaca'ya Effie Awards'tan 2 Büyük Ödül
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-04-2025 15:59

Yenilikçi, kırılmaz ve modern tasarımların öncü markası Karaca; dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam etkinliği yarışması olan Effie Awards'ta, altın ve gümüş olmak üzere iki madalyanın sahibi oldu.

Yenilikçi ürünleri, güçlü iletişim dili ve yaratıcı kampanyalarıyla kurduğu bağla her geçen gün daha da derinleşen Karaca; Anneler Günü kampanyasıyla “Özel Günlerde Başaranlar” kapsamında Altın Effie, Kırmızı Halı görüntülenen çalışmasıyla “Ev Dekorasyon / Mobilya / Züccaciye / Sektörel” kapsamında ise Gümüş Effie kazandı.

Karaca bu ödüllerle, yalnızca kaliteli ürünlerle değil; aynı zamanda duygulara dokunan, yaratıcı ve tamamlayıcı iletişim çalışmalarıyla sektöre yön veren bir marka olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Effie Ödülleri

Effie Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından, American Marketing Association (AMA) ve Effie Worldwide Inc.'ten alınan lisansla 2005'ten beri düzenleniyor. 2013 yılına kadar 2 yılda bir düzenlenen yarışma, 2014 yılında her yıl gerçekleştiriliyor. 1968 yılından bu yana düzenlenen yarışma, bugün 50'den fazla ülkede prestijli bir referans noktası olarak kabul edilmektedir.

 

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