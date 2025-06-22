Karaca’dan Global Pazaryeri Hamlesi: Alessi’den Flying Tiger’a Tek Platform

Karaca, Alessi, Baci Milano, Flying Tiger gibi global markaları dijital platformunda bir araya getirdi. 20 milyon indirme ile rekor kırdı.

Karaca’dan Global Pazaryeri Hamlesi: Alessi’den Flying Tiger’a Tek Platform
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-06-2025 08:42

Karaca, geçtiğimiz hafta perakende ve tasarım dünyasında ses getiren önemli bir iş birliği duyurusuna imza attı. Bu özel buluşmada, yalnızca Türkiye değil; İtalya ve Danimarka gibi tasarım odaklı pazarlardan gelen güçlü isimler bir araya geldi. Baci Milano’nun kurucuları Giovanni Colomba ve Silvia ArientiGuzzini CEO’su Grosso Sergio FerruccioAlessi CFO’su Paolo RovieraFlying Tiger Türkiye Genel Müdürü Sami HotakMudo CEO’su Ömer TaviloğluShark Ninja Türkiye Genel Müdürü Galip Bağcı ve ev sahibi Karaca CEO’su Fatih Karaca aynı masa etrafında buluştu.

Yeni Nesil Birliktelik: Karaca'nın Dijital Pazaryeri

Bu buluşmanın arkasında yatan neden oldukça stratejik. Karaca, dijital platformunu sadece kendi ürünlerini sunan bir uygulama olmaktan çıkararak, artık global markaları da çatısı altında buluşturan bir pazar yeri haline getirdi. Üstelik bu yeni modelin duyurusu yapılırken Karaca uygulaması 20 milyon indirme barajını aşarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Yeni dönemde artık AlessiGuzziniFlying Tiger ve Baci Milano gibi tasarım markaları da ürünlerini Karaca dijital mağazasında sunacak. Böylece kullanıcılar dünya çapında tanınan bu markalara tek bir platform üzerinden ulaşabilecek.

Flying Tiger’ın Türkiye'deki Başarısı Karaca’ya Yol Gösterdi

Bu stratejik genişlemenin arkasında yatan ana itici güç ise Danimarka’nın popüler markası Flying Tiger oldu. 8 ay önce Türkiye pazarına giriş yapan Flying Tiger, Karaca iş birliğiyle kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Kanyon ve Galataport’ta açılan mağazalar, dünya genelindeki 1000 Flying Tiger mağazası arasında satışta ilk 3’e girdi.

Bu performans, markanın ilk kez kendi platformu dışında bir dijital pazaryerinde yer almasına neden oldu. Böylece Karaca, Flying Tiger’ın uygulama dışı satışına izin verilen ilk global pazar yeri olmayı başardı. Bu gelişme, diğer markaların da Karaca ile dijitalde iş birliği kurmasının önünü açtı.

İtalyan Zarafetinden Türkiye’ye Açılan Yol

Toplantıda Baci Milano’nun kurucularından Giovanni Colombo ile gerçekleşen sohbet, bu iş birliğinin nasıl bir tasarım vizyonunu taşıdığını ortaya koydu. Baci Milano, canlı renkli tabak ve kaseleriyle tanınan yüzde 100 İtalyan bir marka. Colombo, özellikle barok estetikten ilham alan koleksiyonlarıyla Dubai’deki lüks mekanlarda büyük ilgi gördüklerini vurguladı. Hatta Avrupa pazarından çok Dubai ve İstanbul’a odaklandıklarını dile getirdi.

Benzer bir yaklaşımı diğer İtalyan markalar da benimsemiş durumda. Guzzini ve Alessi gibi dünya markaları, Türkiye’yi sadece büyüyen bir pazar olarak değil, aynı zamanda Avrupa’dan daha dinamik bir merkez olarak görüyor.

İstanbul, Yeni Dönemin Global Tasarım Merkezi mi Oluyor?

Bu buluşmanın ve iş birliğinin yalnızca Karaca için değil, tüm Türk perakende sektörü için önemli bir örnek olduğu çok açık. Global markaların Türkiye’yi radarına alması, sadece ekonomik nedenlerle değil, aynı zamanda tasarıma verilen değerin ve tüketici beklentilerinin yükselmesiyle ilgili. Karaca, bu dönüşümde sadece bir marka değil, aynı zamanda yeni bir perakende vizyonunun öncüsü haline geliyor.

Benzer Haberler
Okullarda Zorbalığı Azaltmak İçin Öğretmenler Ne Yapmalı? Okullarda Zorbalığı Azaltmak İçin Öğretmenler Ne Yapmalı?
37. Kristal Elma’da Karaca 8 Ödülle Zirvede 37. Kristal Elma’da Karaca 8 Ödülle Zirvede
Ege’nin incisi Datça, bu yaz benzersiz bir lezzet buluşmasına hazırlanıyor! Ege’nin incisi Datça, bu yaz benzersiz bir lezzet buluşmasına hazırlanıyor!
Türkiye’de çocuklarda işitme kaybı oranı küresel ortalamanın iki katı Türkiye’de çocuklarda işitme kaybı oranı küresel ortalamanın iki katı
Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Mehmet Dinçerler Konuk Oldu Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze'ye Mehmet Dinçerler Konuk Oldu
Magnolia Bakery Nişantaşı'nda Kapılarını Açtı! Magnolia Bakery Nişantaşı'nda Kapılarını Açtı!
ÇOK OKUNANLAR
Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi
  • 19-06-2025 11:15

Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi

Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı!
  • 20-06-2025 11:52

Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı!

Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor!
  • 20-06-2025 20:13

Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor!

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları
  • 17-06-2025 10:45

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları

Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı
  • 16-06-2025 20:50

Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı