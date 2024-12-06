Karaca “Sofralar Sergisi’nin kırmızı halı sponsoru

Eşsiz tasarımları ve fark yaratan ürünleriyle sektörde öne çıkan Karaca, bu yıl “Kış Sanatı” temasıyla hayata geçen Sofralar Sergisi’ne “Kırmızı Halı” sponsoru ve “How to Grow a Creative Brand Globally” panel sponsoru oldu.

Türkiye’nin seçkin markalarının yer aldığı sergide düzenlenen etkinlik, panel ve masa tasarımları tüm dünyada etkinlik turizmine yön verirken, KM Events kurucusu ve direktörü Meltem Tepeler’in “Red Carpet Collection” isimli koleksiyonundan seçtiği Karaca ürünleri kullanarak tasarladığı masa, gelen konukların büyük beğenisini kazandı. “Gökyüzündeki yıldızların büyülü dansını” sofralara taşıyan tasarım, Karaca’nın zarif yemek takımları ve kristal objeleriyle hayat buldu. Dünyada ilk ve tek olarak Karaca tarafından gerçek incilerden üretilen Fine Pearl yemek takımları ile gümüş ve altın detaylarla süslenen masa, misafirlere adeta bir Hollywood kırmızı halı gecesini yaşattı.

Bu yıl sergide, Amerikan Vogue Dergisi’nin en iyi düğün planlayıcıları listesinin bir numarası Sarah Haywood, Hint düğünlerinin ihtişamını dünya haritasına yerleştiren bir isim Vandana Mohan, yenilikçi ve cesur yaklaşımıyla Avrupa etkinlik planlama sahnesinde öncü bir isim Alejandra Poupel ve Filipin etkinlik sektörünün en saygın isimlerinden biri Teddy Manuel gibi dünyanın en iyi etkinlik planlayıcıları ve tasarımcıları yer alıyor. Ayrıca, ödüllü İngiliz çiçek tasarımcısı, geleneksel teknikleri modern estetikle birleştiren Paula Rooney, uluslararası üne sahip Meksikalı düğün planlamacısı Guadalupe Alvarez, New York merkezli lüks etkinliklerin önde gelen tasarım ve planlamacılarından Jen Gould, uluslararası alanda çiçek tasarımları ile tanınan etkinlik ve çiçek tasarımcısı Amie Bone ve Suudi Arabistan’daki düğün ve çiçek tasarım endüstrisinin en saygın isimlerinden biri olan Abdulaziz Alnoman da sergide eşsiz tasarımları ile 9 tasarımcı yer alıyor.

Karaca’nın sponsoru olduğu “How to Grow a Creative Brand Globally” paneli ise 2. Gün Meksikalı düğün planlamacısı Guadalupe Alvarez, Suudi Arabistanlı düğün ve çiçek tasarımcısı Abdulaziz Alnoman, Avrupa etkinlik planlama sahnesinde öncü bir isim olan Alejandra Poupel katılımıyla gerçekleşecek.

Rixos Tersane’de gerçekleşen, dünyanın önde gelen davet ve etkinlik tasarımcılarının katıldığı “Sofralar Sergisi”, bu yıl 36 farklı ülkeden yaklaşık 300 etkinlik ve nice endüstrisi profesyonelini ağırlarken, yaklaşık 2500 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İstanbul, lüks dünyasının yeni merkezi olarak uluslararası arenada dikkat çekerken, Karaca sanat ve tasarımı bir araya getiren projeleriyle sektöre ilham vermeye devam ediyor. İnovatif ürünleriyle lüks sektöründe de fark yaratan Karaca, yalnızca bir marka olarak değil, Türkiye’nin ve İstanbul’un etkinlik turizmi alanındaki potansiyelini destekleyen bir vizyon ortağı olarak da öne çıkıyor. Sofralar Sergisi gibi prestijli etkinliklere olan katkılarıyla Karaca, hem yaratıcı yaklaşımları hem de estetik anlayışıyla global sahnede dikkatleri üzerine çekiyor.