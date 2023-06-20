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Karaca Quick&Safe Düdüklü Tencere ile Tüm Lezzetler Güvende!

Yenilikçi ürünleriyle hayatı kolaylaştıran Karaca; yeni ürünü Quick&Safe Düdüklü Tencere 6’lı kilit sistemi sayesinde mutfaklarda geçirilen zamanı güvenli ve pratik bir hale getiriyor. Tencere içerisindeki basıncı koruyan tam güvenli kilit sistemi ile Karaca Quick&Safe düdüklü tencere, yandan saplı oluşuyla güvenle yemek yapmayı sağlıyor.

Karaca Quick&Safe Düdüklü Tencere ile Tüm Lezzetler Güvende!
Yayın Tarihi : 2023-06-20 11:09

Inovatifürünleri ve modern tasarımlarıyla fark yaratan Karaca;mutfaktazamanla yarışanları yeni ürünü Quick&Safe düdüklü tenceresi ile tanıştırıyor. Zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayarak, pratikliği ile yemek yapma süresini azaltan Karaca Quick&Safe düdüklü tencere, geliştirilmiş basınç sistemi ile düdüklü tencerelere olan ön yargıyı kırıyor.

Çift kulpuyla ergonomik tasarıma sahip Karaca Quick&Safe düdüklü tencere, diğer düdüklü tencerelere kıyasla daha az yer kaplayıp, aynı zamanda dengeli ve kolay bir tutuş sağlıyor. 6 ve 4 litrelik iki ayrı tencere ve uyumlu çift kapağa sahip olan Karaca Quick&Safe düdüklü tencere, geniş hacmi ile hem kalabalık evlerin hem de kalabalık misafir sofralarının en büyük kurtarıcısı oluyor.Geliştirilmiş basınç sistemi ile güvenli ve hızlı yemek yapma konfor sunuyor.Göstergenin üzerinde bulunan açık yeşil halka basıncın oluşmaya başladığını, koyu yeşil halka pişirme seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Pratik kullanımı ile Karaca Quick&Safe düdüklü tencere, nohut gibi pişirmesi zor yemekleri bile 7 dakika gibi kısa bir sürede pişirirken, kalınlığı arttırılmış çelik gövdesiyle detüm yemeklerindaha uzun süre sıcak kalmasını da sağlıyor.

Tüm bu özellikleri ile mutfakların vazgeçilmezi olan Karaca Quick&Safe düdüklü tencere ve daha fazlası; Karaca mağazaları, karaca.com ve Karaca uygulamasında.

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