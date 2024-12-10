Karaca ile Yeni Yıl Heyecanı Başladı!

Karaca, yeni yıla özel hazırladığı yılbaşı koleksiyonu ile sofralara ve evlere zarif dokunuşlar katmaya hazır. Yeşil ve kırmızı renklerin hakim olduğu sofra ve mutfak ürünlerinden, Fine Pearl Extra yemek takımlarına, mumluk ve kar küresi gibi evlere yeni yıl ruhu katan yılbaşı temalı dekoratif şık objeler Karaca mağazalarında sizleri bekliyor. 

Karaca ile Yeni Yıl Heyecanı Başladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-12-2024 17:21

Yılbaşı alışverişinin vazgeçilmez adresi olan Karaca; birbirinden farklı ve dekoratif ürünleriyle yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Karaca, geleneksel yılbaşı renklerinden yeşil ve kırmızının hâkim olduğu koleksiyonu ile bu sene de yeni yıl heyecanına ortak oluyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olacak özel tasarımlar, evlere ve sofralara neşe katıyor. 

Yılbaşı Sofralarınıza Zarif Dokunuşlar

Karaca, yeni yıla özel tasarladığı sofra ve mutfak ürünleriyle yılbaşı sofralarını taçlandırıyor. Gerçek inciden tasarlanan Fine Pearl Extra yemek takımından kurşun asker motifli yemek takımlarına, kahvaltı setlerinden yılbaşı motifli fincan takımlarına kadar birçok ürün yılbaşı ruhuyla evlerde yerini alıyor. 

Karaca'nın yılbaşı koleksiyonu yalnızca yemek takımlarıyla sınırlı değil. Yılbaşı gecesi sofralarınızın tamamlayıcısı olacak mumluklar, yılbaşı temalı dekoratif objeler ve şık tepsiler, evinizin her köşesine yeni yıl neşesini taşıyacak. Aynı zamanda, mutfağında da stil sahibi dokunuşlar arayanlar için demir döküm tencereler, yeni yıl motiflerine sahip saklama kapları ve estetik mutfak gereçleri koleksiyona dahil. Yılbaşı için özel olarak tasarlanan mumlar ve kar küreleri, yılbaşının o büyülü atmosferini sizler için hazırlayacak.  

Karaca, çam ağaçlarından süslerine, müzik kutularından kurşun asker biblolarına kadar birçok alternatif ürünü ile sevdiklerine yeni yıl hediyesi arayanların yanı sıra, evine yeni yıl coşkusunu taşımak isteyenlerin de kurtarıcısı oluyor. 

Hem şıklığı hem de fonksiyonelliğiyle yılbaşı ruhunu evlere taşıyan bu özel yılbaşı koleksiyonu, her zevke hitap eden seçenekleriyle yılbaşı sofralarını ve dekorasyonlarını zenginleştiriyor. 

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