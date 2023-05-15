Karaca Air Pro Cook ile Mutfaklarda Airfryer Deneyimi

Evde geçirilen her anın değerini artıran Karaca; Air Pro Cook ile pratik yemek hazırlamanın ve beslenmenin önemini gözler önüne seriyor. Birçok pişirme işlemini tek bir üründe buluşturan Air Pro Cookonlarca tarifi kolayca hazırlarken, CirculationAirTech teknolojisinin sunduğu sıcak hava akımı sayesinde yemekleri eşit ısıda pişirmeyi sağlıyor.

Türk mutfaklarının olmazsa olmazı sulu yemekleri Air Pro Cook’un ev yemeği modu ile pişirmek çok kolay.Sadece Karaca Air Pro Cook’ta bulunan sulu yemek tenceresi ile dolmalardan tavuklu sulu yemeklere, sebzelerden etli tencere yemeklerine kadar birçok yemeği pratik bir şekilde hazırlarken, yanmayı ve yapışmayı engelleyen iç yüzeyi ise en iyi pişirme performansı sunuyor.Yeniden ısıtma seçeneğine sahip airfryer, ertesi gün için yemekleri sıcak yiyebilmeimkanısağlıyor.

Karaca Air Pro Cookile kızartmalar artık daha sağlıklı…LessFatTechnology sayesinde çok sevilen çıtır çıtır kızarmış yiyecekleri en sağlıklı şekilde hazırlamak mümkün.Her aşamasında konuşarak bilgilendiren özelliği ve dört litre geniş hacmiyle evlerin olmazsa olmazı Air Pro Cook, EasyWashTechteknolojisi sayesindeçıkarılabilir haznesinin tüm parçalarını bulaşık makinesinde güvenle yıkayabilme imkanı sunuyor.

Air Pro Cook, evde kendi yoğurdunu yapmak ya da ailesi için mevsimindeki yiyecekleri ve baharatlarısağlıklı şekilde saklamak isteyenler için de özel tasarlanan farklıfonksiyonlarıile öne çıkıyor.

Birbirinden farklı renk seçenekleri ileAir Pro Cook mutfaklarda yerini aldı.

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