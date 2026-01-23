"Karabiberim" İlknur Soydaş Nişantaşı’nda: "Tarkan İçin Değer ama Serdar’ın Yeri Başka!"

İlknur Soydaş'tan Tarkan ve Serdar Ortaç açıklaması! Nişantaşı'nda görüntülen "Karabiberim" lakaplı İlknur Soydaş, Tarkan konseri ve Serdar Ortaç'ın sağlık durumu hakkında konuştu. "O dönem Serdar'ın dönemiydi" dedi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-01-2026 10:17

90’lı yıllara damga vuran "Karabiberim" klibiyle hafızalara kazınan İlknur Soydaş, dondurucu İstanbul soğuğuna rağmen Nişantaşı sokaklarında neşesiyle dikkat çekti. Tarkan hayranlığından eski dostu Serdar Ortaç’a kadar samimi açıklamalarda bulunan Soydaş, polemik yaratacak kıyaslamalara da değindi.

"Tarkan Dışında Kimse İçin Bu Soğukta Beklemezdim"

Geçtiğimiz günlerde yağmur ve fırtınaya rağmen Tarkan konserine giden ünlü isim, Megastar’a olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

  • Sadık Hayran: "Tek kelimeyle muhteşemdi. O yağmura ve soğuğa hakikaten değerdi. Açık konuşayım; Tarkan dışında başka hiç kimse için bu soğukta dışarıda beklemezdim."

  • Zirvedekiler: "Erkeklerde o, kadınlarda ise Sezen Aksu... Sahneye çıksa hiçbir konserini kaçırmam."

"Hâlâ Bana Karabiberim Diyorlar"

Yıllar geçmesine rağmen Serdar Ortaç'ın efsane klibindeki etkisinin sürdüğünü belirten Soydaş, bu ilgiden oldukça memnun:

"O klip hafızalarda öyle bir yer etti ki, herkes bana hâlâ 'Karabiberim' diyor. Sanki şarkıyı Serdar değil de ben söylemişim gibi bir izlenim var. Hafızalarda ve kalplerde yer almak müthiş bir duygu."

Serdar Ortaç ve Tarkan Kıyaslaması

Serdar Ortaç’ın sağlık sorunları hakkında konuşurken duygusal anlar yaşayan Soydaş, 90'lı yılların müzik piyasasına dair dikkat çeken bir tespitte bulundu:

  • "O Dönem Serdar'ın Dönemiydi": "Serdar benim her zaman çok sevdiğim bir dostum. Yaşadığı sağlık sorunları beni derinden üzüyor. Şunu söylemeliyim ki; 'Karabiberim' döneminde Serdar öyle bir zirvedeydi ki, kimse önüne geçemiyordu. Bunu Tarkan’ı gölgelemek için söylemiyorum ama o dönem gerçekten Serdar’ın d

Benzer Haberler
Ege Kökenli’nin Acı Günü: Ege Kökenli’nin Acı Günü: "En Güzel Anılarımın Kahramanı Gitti!"
Megastar'dan Milyon Dolarlık Dönüş! Tarkan'ın 8 Gecelik Kazancı Dudak Uçuklattı. Megastar'dan Milyon Dolarlık Dönüş! Tarkan'ın 8 Gecelik Kazancı Dudak Uçuklattı.
Murat Ünalmış’ın Acı Günü Murat Ünalmış’ın Acı Günü
Perran Kutman’dan Haldun Dormen’e Ağlatan Veda: Perran Kutman’dan Haldun Dormen’e Ağlatan Veda: "Sahneye Ne Güzel Bakmışız..."
Sedef Avcı 44 Oldu: Kıvanç Kasabalı’dan Romantik Kutlama Sedef Avcı 44 Oldu: Kıvanç Kasabalı’dan Romantik Kutlama
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?
ÇOK OKUNANLAR
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
  • 23-01-2026 12:25

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda:
  • 22-01-2026 13:30

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!