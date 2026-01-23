"Karabiberim" İlknur Soydaş Nişantaşı’nda: "Tarkan İçin Değer ama Serdar’ın Yeri Başka!"

90’lı yıllara damga vuran "Karabiberim" klibiyle hafızalara kazınan İlknur Soydaş, dondurucu İstanbul soğuğuna rağmen Nişantaşı sokaklarında neşesiyle dikkat çekti. Tarkan hayranlığından eski dostu Serdar Ortaç’a kadar samimi açıklamalarda bulunan Soydaş, polemik yaratacak kıyaslamalara da değindi.
"Tarkan Dışında Kimse İçin Bu Soğukta Beklemezdim"
Geçtiğimiz günlerde yağmur ve fırtınaya rağmen Tarkan konserine giden ünlü isim, Megastar’a olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:
-
Sadık Hayran: "Tek kelimeyle muhteşemdi. O yağmura ve soğuğa hakikaten değerdi. Açık konuşayım; Tarkan dışında başka hiç kimse için bu soğukta dışarıda beklemezdim."
-
Zirvedekiler: "Erkeklerde o, kadınlarda ise Sezen Aksu... Sahneye çıksa hiçbir konserini kaçırmam."
"Hâlâ Bana Karabiberim Diyorlar"
Yıllar geçmesine rağmen Serdar Ortaç'ın efsane klibindeki etkisinin sürdüğünü belirten Soydaş, bu ilgiden oldukça memnun:
"O klip hafızalarda öyle bir yer etti ki, herkes bana hâlâ 'Karabiberim' diyor. Sanki şarkıyı Serdar değil de ben söylemişim gibi bir izlenim var. Hafızalarda ve kalplerde yer almak müthiş bir duygu."
Serdar Ortaç ve Tarkan Kıyaslaması
Serdar Ortaç’ın sağlık sorunları hakkında konuşurken duygusal anlar yaşayan Soydaş, 90'lı yılların müzik piyasasına dair dikkat çeken bir tespitte bulundu:
-
"O Dönem Serdar'ın Dönemiydi": "Serdar benim her zaman çok sevdiğim bir dostum. Yaşadığı sağlık sorunları beni derinden üzüyor. Şunu söylemeliyim ki; 'Karabiberim' döneminde Serdar öyle bir zirvedeydi ki, kimse önüne geçemiyordu. Bunu Tarkan’ı gölgelemek için söylemiyorum ama o dönem gerçekten Serdar’ın d