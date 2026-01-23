"Karabiberim" İlknur Soydaş Nişantaşı’nda: "Tarkan İçin Değer ama Serdar’ın Yeri Başka!"

90’lı yıllara damga vuran "Karabiberim" klibiyle hafızalara kazınan İlknur Soydaş, dondurucu İstanbul soğuğuna rağmen Nişantaşı sokaklarında neşesiyle dikkat çekti. Tarkan hayranlığından eski dostu Serdar Ortaç’a kadar samimi açıklamalarda bulunan Soydaş, polemik yaratacak kıyaslamalara da değindi.

Geçtiğimiz günlerde yağmur ve fırtınaya rağmen Tarkan konserine giden ünlü isim, Megastar’a olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

Sadık Hayran: "Tek kelimeyle muhteşemdi. O yağmura ve soğuğa hakikaten değerdi. Açık konuşayım; Tarkan dışında başka hiç kimse için bu soğukta dışarıda beklemezdim."

Yıllar geçmesine rağmen Serdar Ortaç'ın efsane klibindeki etkisinin sürdüğünü belirten Soydaş, bu ilgiden oldukça memnun:

"O klip hafızalarda öyle bir yer etti ki, herkes bana hâlâ 'Karabiberim' diyor. Sanki şarkıyı Serdar değil de ben söylemişim gibi bir izlenim var. Hafızalarda ve kalplerde yer almak müthiş bir duygu."