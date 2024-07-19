"Kara Dut"un oyuncu kadrosu şekilleniyor

Uzun soluklu dizilerin başarılı yönetmeni Murat Saraçoğlu'nun yöneteceği atv'nin yeni sezon dizisi "Kara Dut" için oyuncu görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Tims&B’nin yapımcılığını üstlendiği ve başarılı yazar Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizi, kişisel gelişim atölyesi sahibi yazar Zuhal Erdem ve ailesinin hikayesini anlatacak.

Dizinin kesinleşen oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu (Zuhal), Engin Şenkan (Çetin), Aslı İnandık (Figen), Onur Gürçay (Onur Gürçay), Ebrar Karabakan (Begüm) ve Naz Elmas (Nihan) gibi isimler yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu güçlü kadroya ödüllü ve başarılı oyuncu Burak Dakak da katıldı. Dakak, dizide Zuhal’in ikinci numaralı kardeşi Aslı’nın partneri Bora karakterine hayat verecek. Ancak Aslı karakterini canlandıracak oyuncu henüz belirlenmedi.

"Kara Dut", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin çekimlerine kısa süre içinde başlanması planlanıyor ve izleyiciler merakla dizinin yayın tarihini bekliyor.