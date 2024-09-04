Kara Ağaç'ta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Dengelerin değiştiği ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı diziden yayınlanan tanıtım heyecan dozunu yükseltti. Gerçekleri öğrenen Ömer, herkesle tek tek yüzleşmenin peşine düşerken, yıllardır koruduğu itibarını kaybetme korkusu yaşayan Celal Ağa’nın neler yapacağı büyük merak konusu.

Kara Ağaç’ın menfaati için ortak bir karar alan Celal Ağa ile Ömer, gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra ne yapacak? Ömer ve Sultan’ın aşkı karşılarına çıkan engellere dayanabilecek mi? Tüm sorular, Kara Ağaç Destanı’nın yeni sezonunda cevap bulacak.

‘Kara Ağaç Destanı’, yeni sezon ilk bölümüyle 13 Eylül Cuma TRT 1’de.



Kara Ağaç Destanı 16.Bölüm fragmanı:



