Kara Ağaç'ta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

TRT 1’in, yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’nın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Suların durulmadığı ilk sezonun ardından, merakla beklenen yeni bölüm 13 Eylül Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.

Kara Ağaç'ta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-09-2024 13:32

Dengelerin değiştiği ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı diziden yayınlanan tanıtım heyecan dozunu yükseltti. Gerçekleri öğrenen Ömer, herkesle tek tek yüzleşmenin peşine düşerken, yıllardır koruduğu itibarını kaybetme korkusu yaşayan Celal Ağa’nın neler yapacağı büyük merak konusu.

Kara Ağaç’ın menfaati için ortak bir karar alan Celal Ağa ile Ömer, gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra ne yapacak? Ömer ve Sultan’ın aşkı karşılarına çıkan engellere dayanabilecek mi? Tüm sorular, Kara Ağaç Destanı’nın yeni sezonunda cevap bulacak.

‘Kara Ağaç Destanı’,  yeni sezon ilk bölümüyle 13 Eylül Cuma   TRT 1’de.
 

Kara Ağaç Destanı 16.Bölüm fragmanı:

 

Benzer Haberler
"Bir Gece Masalı" Spotify'da
'City of God: Savaş Devam Ediyor’ ikinci sezon onayını aldı 'City of God: Savaş Devam Ediyor’ ikinci sezon onayını aldı
Yalı Çapkını'na öyle bir oyuncu katılıyor ki... Bu kez her şey sil baştan değişecek! Yalı Çapkını'na öyle bir oyuncu katılıyor ki... Bu kez her şey sil baştan değişecek!
Yabani dizisi oyuncularının yazışmaları güldürdü: Yabani dizisi oyuncularının yazışmaları güldürdü: "Onu bana torun getir"
Merakla bekleniyordu! “Leyla”nın afişi yayınlandı Merakla bekleniyordu! “Leyla”nın afişi yayınlandı
Yabani'nin merakla beklenilen yeni sezonunun yayın tarihi açıklandı Yabani'nin merakla beklenilen yeni sezonunun yayın tarihi açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi
  • 31-08-2024 08:57

Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi

Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi:
  • 03-09-2024 15:02

Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi: "Duru güzellik"

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları
  • 02-09-2024 09:58

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları

Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı
  • 02-09-2024 09:03

Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı

Gonca Vuslateri’ye
  • 02-09-2024 18:43

Gonca Vuslateri’ye "Leyla" dizisi setinde sürpriz doğum günü kutlaması