Kara Ağaç’ta dengeler nasıl değişecek?

TRT 1’in, yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’ ikinci sezon için hazırlıkları tamamlandı. 

Kara Ağaç’ta dengeler nasıl değişecek?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-08-2024 17:40

TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi Kara Ağaç Destanı, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş’ın oturduğu dizi, ilk sezonunda izleyiciyi derin hikayesiyle ekran başına kilitlemişti. Suların durulmadığı ilk sezonun ardından Kara Ağaç'ta yaşanacaklar büyük bir merak konusu haline geldi.

Yeni sezondan yayınlanan teaser, dengelerin tamamen değişeceği bir hikayenin ipuçlarını veriyor. Celal Ağa ve Ömer, Kara Ağaç’ın menfaati için ortak bir karar alıyorlar, ancak bu kararın ardından ortaya çıkan gerçekler, tüm planları alt üst edecek. Ömer ve Sultan’ın aşkı ise karşılarına çıkan engellerle sınanacak. İzleyiciler, bu çiftin aşkının zorluklara nasıl karşı koyacağını merakla bekliyor.

Kara Ağaç Destanı, yeni sezonunda da izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Tüm bu soruların yanıtları, yeni bölümleriyle yakında TRT 1 ekranlarında olacak.

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