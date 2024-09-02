‘Kara Ağaç Destanı’nın yeni sezonundan ilk kareler...

TRT 1’in, yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’ ikinci sezonuyla ekrana gelmek için geri sayımda. Nefes kesen yeni sezon tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ‘Kara Ağaç Destanı’ yakında izleyiciyle buluşacak. 

‘Kara Ağaç Destanı’nın yeni sezonundan ilk kareler...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-09-2024 17:43

 

Sezon finalinde ortaya çıkan gerçeklerin ardından soluksuz izlenecek bir sezona hazırlanan dizinin kadrosuna Baran Bölükbaşı dahil oldu. Başarılı oyuncu ‘Kara Ağaç Destanı’nda ‘Savcı Murat Demir’ karakterine hayat verecek. Setten ilk kareleri gelen Baran Bölükbaşı’nın canlandıracağı ‘Savcı Murat Demir’ Kara Ağaç’ta adaleti sağlamak için mücadele verecek. 

Savcının dengeleri nasıl değiştireceği, bir tarafta Celal Ağa diğer tarafta Ömer ve Sultan’ın neler yapacağı şimdiden büyük merak konusu.

‘Kara Ağaç Destanı’ merak edilen tüm soruların yanıtlanacağı ikinci sezonuyla yakında  TRT 1’de.

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