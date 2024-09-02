‘Kara Ağaç Destanı’nın yeni sezonundan ilk kareler...

Sezon finalinde ortaya çıkan gerçeklerin ardından soluksuz izlenecek bir sezona hazırlanan dizinin kadrosuna Baran Bölükbaşı dahil oldu. Başarılı oyuncu ‘Kara Ağaç Destanı’nda ‘Savcı Murat Demir’ karakterine hayat verecek. Setten ilk kareleri gelen Baran Bölükbaşı’nın canlandıracağı ‘Savcı Murat Demir’ Kara Ağaç’ta adaleti sağlamak için mücadele verecek.

Savcının dengeleri nasıl değiştireceği, bir tarafta Celal Ağa diğer tarafta Ömer ve Sultan’ın neler yapacağı şimdiden büyük merak konusu.

‘Kara Ağaç Destanı’ merak edilen tüm soruların yanıtlanacağı ikinci sezonuyla yakında TRT 1’de.