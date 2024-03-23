Kara Ağaç Destanı'nda neler oldu?

5.Bölümde Neler Yaşandı?



Latif Bey’in planı istediği gibi ilerledi. Merdo hapse girerken Gülnaz evine döndü. Latif Bey bununla da yetinmedi ve Merdo’nun kaçmasına yardım eden herkesten tek tek hesap sormaya başladı. Latif Bey’in bu hamlesiyle Kara Ağaç’ta kan dökülmeye başladı. Celal Ağa ise Ömer’in zarar görmesinden endişeliydi.

Naile, Sultan’ın karşısına çıkarak Ömer ile ikisinin bebekliğiyle ilgili bir konuşma yaptı. Naile’nin söyledikleri Sultan’ı bir hayli etkiledi ve onun Kara Ağaç kadınlarına olan bakışını değiştirdi. Ömer ve Sultan birbirlerine destek olurken gün geçtikçe daha da yakınlaşmaya başladı

Kara Ağaç’taki düzeni Ömer’le birlikte değiştireceğine inanan Sultan, Gülnaz’la buluşarak aşkına sahip çıkmasını söyledi. Ancak Gülnaz’ın, Ömer’le evleneceğini söylemesi, Sultan’ı şaşkınlığa uğrattı.

Geçmişin sırrını bilen gizemli kadın sonunda istediğini elde etti ve Celal Ağa’nın konağında işe başladı. Naile, Asiye’nin bu kararından hiç hoşlanmadı.

Paşa Kadın, 25 yıl sonra Kara Ağaç’a dönen Raziye’nin yanında oldu ve evine gitmesine yardımcı oldu.

Latif Bey, oğlunun intikamı için Zeynep’in kocasını yani Celal Ağa’nın damadını öldürdü. Bundan sonra kan dökülmemesi için Celal Ağa’ya yeniden birlik olmayı teklif etti. Bu birliğin de Gülnaz ve Ömer’in evliliği ile gerçekleşeceğini söyledi.