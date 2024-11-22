“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!

Motto Yapım’ın TRT için çektiği ve Kapadokya’da çekimleri yapılan “Kara Ağaç Destanı” dizisinin ekrana veda tarihi netleşti. İkinci sezonunun ortasında final yapma kararı alınan dizi, 30. bölümüyle izleyicilere veda edecek.

“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-11-2024 15:02

Cem Akyoldaş’ın yönettiği, Mustafa Becit’in kaleme aldığı dizi, tarihi atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu. Olgun Şimşek’in Celal Ağa, Ayten Uncuoğlu’nun ise Paşa Kadın karakterlerine hayat verdiği yapımda, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler de yer alıyordu.

Yarın akşam 26. bölümü ekrana gelecek olan dizinin reyting performansının yükselmesi durumunda, birkaç bölüm daha uzatılabileceği konuşuluyor. Ancak mevcut durumda dizi, 30. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor.

“Kara Ağaç Destanı”, TRT ekranlarında izleyicilere tarihi bir hikaye sunmuş ve Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekilen sahneleriyle beğeni toplamıştı. Dizinin final kararı, hayranlarını üzse de oyuncuların başarılı performansları ve ekibin özverili çalışması unutulmaz anılar bıraktı.

Dizi, son bölümleriyle sevenlerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

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