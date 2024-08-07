"Kara Ağaç Destanı" dizisinin ikinci sezon çekimleri başlıyor

Dizi, Kapadokya’nın masalsı ortamını seyirciye sunmaya devam edecek. Yönetmen koltuğunda 9. bölümden itibaren Cem Akyoldaş’ın oturduğu yapımda, Feyzo karakterine hayat veren Kenan Civiniz, Oğulcan Arman Uslu ve Dilo’yu canlandıran Sultan Sarohan diziye veda etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mustafa Becit ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı dizinin yeni sezon ilk bölüm çekimleri 14 – 15 Ağustos tarihlerinde başlayacak. İlk bölüme yeni bir oyuncu katılmayacak. Yeni sezonda da Emre Kıvılcım ve Meltem Akçöl başrolleri paylaşacak.

Dizinin hayranları, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen bu epik hikayenin yeni sezonunu büyük bir heyecanla bekliyor. “Kara Ağaç Destanı”nın ikinci sezonu, yine sürükleyici olay örgüsü ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek.