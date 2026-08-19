Kapadokya'da Hamur Açtı! Burcu Özberk'in Hiç Görmediğiniz Marifetli Halleri

Yeni dizisi için Kapadokya'da bulunan Burcu Özberk oklavayı eline alıp yufka açtı. Güzel oyuncunun doğal ve neşeli halleri sosyal medyayı salladı.

Kapadokya'da Hamur Açtı! Burcu Özberk'in Hiç Görmediğiniz Marifetli Halleri
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 10:26

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve döneme damgasını vuran Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan ardından yer aldığı birçok başarılı projeyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Burcu Özberk bu kez bambaşka bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken ünlü isim yeni dizi projesinin çekimleri için gittiği Kapadokya'da geçirdiği keyifli anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Kapadokya Sokaklarında Yöresel Bir Deneyim

Çekim maratonundan kalan boş zamanlarını Kapadokya'nın eşsiz doğasını ve tarihi dokusunu keşfederek değerlendiren 36 yaşındaki Burcu Özberk bölge turu sırasında yerel kültürle iç içe anlar yaşadı. Gezintisi esnasında yöresel bir ortama konuk olan güzel oyuncu samimiyeti ve doğallığıyla etrafındakilerin sevgisini kazandı. Geleneksel mutfak kültürüne merak saran Özberk yer masasına oturup oklavayı eline alarak hamur tahtasının başına geçti.

Oklava İle Yufka Açtı Takipçilerinden Tam Not Aldı

Instagram hesabında 10,6 milyon takipçisi bulunan popüler oyuncu oklavayla yufka açtığı o eğlenceli ve renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şehir hayatının ve set yoğunluğunun stresini Kapadokya'nın otantik atmosferinde atan Burcu Özberk'in bu doğal halleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Hamur açarken sergilediği rahat tavırlar ve neşeli halleri hayranları tarafından büyük bir sempatiyle karşılandı.

Sosyal Medyada Beğeni Ve Yorum Yağmuru

Ünlü oyuncunun yöresel kıyafetler ve otantik bir ortam içerisinde yufka açtığı kareler sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri güzel oyuncuya "Her hali ayrı güzel", "Sadece sahnede değil mutfakta da marifetliymiş", "Kapadokya'nın ruhuna tam uyum sağlamış" gibi binlerce övgü dolu mesaj gönderdi. Kısa sürede magazin sayfalarının da en çok konuştuğu konular arasına giren bu paylaşım Burcu Özberk'in mütevazı ve samimi kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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