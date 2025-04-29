Kaosun Anatomisi Dizisi Sete Çıktı! İlk Kare Yayınlandı

Kaosun Anatomisi dizisi sete çıktı! Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün başrolde olduğu diziden ilk kare yayınlandı.

Kaosun Anatomisi Dizisi Sete Çıktı! İlk Kare Yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-04-2025 19:31

Kaosun Anatomisi dizisinin merakla beklenen çekimleri başladı. Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları’nın başrollerini paylaştığı dizi, ilk set karesiyle gündeme oturdu.

Suç ve Adalet Temalı Yeni Dizi Max'te Yayınlanacak

Sıfır Bir Yapım imzalı proje, suç dünyasında adalet arayan genç bir doktorun çarpıcı hikâyesini konu alıyor. Sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken Kaosun Anatomisi, Warner Bros. Discovery’nin dijital platformu Max’te izleyiciyle buluşacak. Platform, BluTV’yi satın alarak Türkiye pazarına güçlü bir giriş yaptı.

İlk Kare Heyecan Yarattı

Diziden paylaşılan ilk set karesi, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Özellikle Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün birlikte yer aldığı görsel, sosyal medyada kısa sürede konuşulanlar arasına girdi. Karanlık atmosferi ve yoğun hikayesiyle dikkat çeken dizi, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday.

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