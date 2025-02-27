Kanserle mücadele eden Mustafa Keser: 'Duyulmasını istemedim'

Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde prostat kanseri teşhisi konduğunu duyurmuştu. İstanbul’da özel bir hastanede ameliyat olan sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve kemoterapiye ihtiyaç duymadığı öğrenildi.

Konserlerine hız kesmeden devam eden 80 yaşındaki sanatçı, Kıbrıs'ta sahne aldı ve sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. Keser, "Bu durumun duyulmasını istemedim, öyle anlatacak biri değilim. Ama korkulacak bir şey yok, şu an her şey yolunda. Ayrıca eşimin de tedavisi devam ediyor” dedi.

Sanatçıya hayatının beyazperdeye aktarılmasıyla ilgili düşünceleri de soruldu. Keser, “Bizim hayatımız tek bir filme sığmaz” diyerek konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisini canlandırmasını istediği ismin Olgun Şimşek olduğunu belirten usta sanatçı, “Aklımdaki kişi Olgun Şimşek, o da beni kırmaz zaten, eli saz tutar, türkü söyler. Olgun’un oynamasını isterim, tam biçilmiş kaftan” ifadelerini kullandı.

Sevenlerini sevindiren sanatçının sağlık durumunun iyi olması ve sahnelere geri dönmesi büyük mutluluk yaratırken, Mustafa Keser’in hayat hikâyesinin filme çekilip çekilmeyeceği ise merak konusu oldu.