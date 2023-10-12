Kanseri yendi ihmal sonucu oluşan trafik kazasına kurban gitti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, ülke gündemine oturdu. AYDEM'e ait yol ortasında bırakılan enerji direğine çarparak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Osman Dinç'in, kanser tedavisini yeni tamamladığı ve ailesiyle birlikte tatilde olduğu belirtildi.

23 Eylül 2023 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesi, Boğaziçi Mahallesi Siteler Mevkii'nde yaşanan talihsiz olayda, 60 yaşındaki profesyonel kayakçı ve inşaat mühendisi Osman Dinç, eşi ve iki çocuğuyla Günbatımı Sitesi'nde tatilin tadını çıkarıyordu. Sabah saatlerinde alışveriş için markete gitmek üzere evden ayrılan Dinç, imar yolunun ortasına bırakılan AYDEM'e ait beton enerji direğine çarptı ve maalesef kurtarılamadı. Dinç'in cenazesi, memleketi olan Samsun'da düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

Osman Dinç'in 12 yıllık kanser tedavisini başarıyla tamamladığı, hastalığıyla verdiği zorlu mücadeleden sonra ailesiyle birlikte dinlenmek ve vakit geçirmek amacıyla Muğla'ya tatile geldiği öğrenildi. Bu trajik olayın ardından, yetkililerin yol güvenliği konusunda daha dikkatli olması gerektiği konuşulmaya başlandı.

Osman Dinç'in trajik ölümünden sonra eşi Nurten Dinç ve çocukları, yaşadıkları acıyı ve şoku basınla paylaştı. Dinç ailesi, bu talihsiz olayın yaşandığı dönemde tatil yapmak için Muğla'da bulunuyordu.

"Kanseri Yendi, Fakat İhmal Kurbanı Oldu"

Nurten Dinç, eşinin o sabah alışveriş için yakındaki bir markete gitmek üzere evden ayrıldığını belirtti. Ancak kısa süre sonra eşinin, yol ortasına ihmal sonucu bırakılan bir enerji direğine çarparak yaşamını yitirdiği haberini aldıklarını söyledi. "Eşimle birlikte uzun ve zorlu bir kanser mücadelesi verdik. 12 yıl süren bu mücadeleyi kazanarak hayata yeniden tutunmuştu. Ancak böylesine bir ihmalle karşı karşıya kaldı ve maalesef aramızdan ayrıldı." dedi. Nurten Dinç, yaşanan olayı "cinayet gibi bir kaza" olarak nitelendirdi ve yetkililere büyük bir ihmalin sonuçlarının ne olabileceğini göstermek için bu olayı örnek gösterdi. "Böylesine büyük bir ihmalle nasıl karşılaşılır, bu durumu anlamakta zorluk çekiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Osman Dinç'in Ailesi Adalet Peşinde

Osman Dinç'in trajik ölümünden sonra ailesi, yaşanan bu olayın ardından adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini belirtti. Nurten Dinç, eşinin ölümüne sebep olan ihmalin kabul edilemez olduğunu ve bu tür ihmallerin bir daha yaşanmaması için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Nurten Dinç, eşinin yıllarca yurtdışında, özellikle Rusya, Kırgızistan ve Azerbaycan'da inşaat sektöründe çalıştığını belirtti. Dinç, "Eşim hayatını bu işe adadı. Ancak şimdi, böylesi bir ihmal yüzünden hayatını kaybetti. Bu sadece bir kaza değil, bu bir cinayet." dedi.

Nurten Dinç, ailesi adına hukuki süreci başlatmak üzere harekete geçtiklerini, aile avukatlarının tüm delilleri toplamaya başladığını ve direğin hala olay yerinde bulunduğunu belirtti. "Bu ihmalin sonucunda daha kaç kişinin hayatını kaybetmesini bekliyoruz? Köy muhtarı bile bu direğin tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulundu." şeklinde devam etti.

Dinç ailesi, enerji şirketi AYDEM başta olmak üzere, bu olayda ihmali olan tüm kurumlar hakkında maddi ve manevi tazminat davaları da dahil olmak üzere her türlü hukuki yola başvuracaklarını ifade etti. Nurten Dinç, "Eşim hayata dönerken, bu ihmalle onu aramızdan aldılar. Bu mücadelemizi adalet sağlanana kadar sürdüreceğiz." dedi.

Osman Dinç'in Vefatından 3 Hafta Sonra Direk Hala Orada

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan ve inşaat mühendisi Osman Dinç'in hayatını kaybettiği kaza sonrasında, olayın sebebi olarak gösterilen dev enerji direğinin halen kaldırılmadığı ortaya çıktı.

Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun, olayla ilgili SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, yol üzerinde bulunan enerji direğinin yol kenarına taşınması için defalarca ilgili elektrik şirketine başvurduğunu belirtti. Karakoyun, "Bodrum ve Milas'taki AYDEM'e defalarca yazdım. Ne yazık ki tepki alamadım. Direğin 2024 yılında taşınacağını söylüyorlardı. Ancak korktuğumuz başımıza geldi." dedi.

Muhtar Karakoyun, olayın yaşanmaması adına direğin yol kenarına alınması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bu direk taşınmış olsaydı, belki de Osman Dinç bu kazayı yaşamayacaktı. Yetkililerin, bir başka can kaybı yaşanmadan bu konuyla ilgili gerekli adımları atmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu ve "Önlem alınması için daha kaç kişi ölmeli?" sorusunu gündeme getirdi.