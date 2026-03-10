Kanseri Sporla Yeniyor! Bali’ye Yerleşen Irmak Ünal'ın Kaslı Görüntüsü Gündem Oldu

Usta sanatçı Cihan Ünal’ın kızı, oyuncu ve yoga eğitmeni Irmak Ünal, bir süredir mücadele ettiği meme kanseri sürecinde sergilediği güçlü duruşuyla ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Çocuklarıyla birlikte Bali’ye yerleşerek hayatında yeni bir sayfa açan Ünal, son paylaşımıyla hem hastalığa meydan okudu hem de hayranlarını büyüledi.

Spor Salonunda Ağırlık Şov

49 yaşındaki Ünal, hastalık sürecinde moralini yüksek tutmanın ve fiziksel disiplinin önemini her fırsatta vurguluyor. Sosyal medya hesabından spor salonunda ağırlık çalıştığı anları paylaşan ünlü ismin, kaslı ve fit görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Kaslı ve Fit: Hastalık dönemine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmediği görülen Ünal’ın disiplini, takipçileri tarafından "Gerçek bir savaşçı" yorumlarıyla karşılandı.

Sağlıklı Yaşam Elçisi: Bali’deki sakin hayatını yoga ve fitness ile birleştiren oyuncu, kanserle mücadelesinde sporun iyileştirici gücünü kanıtlıyor.

"Her Bitiş Bir Başlangıçtır"

Yaşadığı duygusal süreci takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Irmak Ünal, mücadelesini şu anlamlı sözlerle özetledi:

"Her bitiş bir başlangıçtır... İçimdeki güçle yeniden doğuyorum."

Kanser teşhisinin ardından hayata daha sıkı sarılan Ünal, hem bir anne hem de bir eğitmen olarak benzer zorluklar yaşayan kadınlara umut ışığı oluyor.