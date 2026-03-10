Kanseri Sporla Yeniyor! Bali’ye Yerleşen Irmak Ünal'ın Kaslı Görüntüsü Gündem Oldu

Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl? Meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal'ın spor salonundaki son paylaşımı ve Bali'deki yoga eğitmenliği süreci hakkındaki detaylar haberimizde...

Kanseri Sporla Yeniyor! Bali’ye Yerleşen Irmak Ünal'ın Kaslı Görüntüsü Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-03-2026 16:38

Usta sanatçı Cihan Ünal’ın kızı, oyuncu ve yoga eğitmeni Irmak Ünal, bir süredir mücadele ettiği meme kanseri sürecinde sergilediği güçlü duruşuyla ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Çocuklarıyla birlikte Bali’ye yerleşerek hayatında yeni bir sayfa açan Ünal, son paylaşımıyla hem hastalığa meydan okudu hem de hayranlarını büyüledi.

 Spor Salonunda Ağırlık Şov

49 yaşındaki Ünal, hastalık sürecinde moralini yüksek tutmanın ve fiziksel disiplinin önemini her fırsatta vurguluyor. Sosyal medya hesabından spor salonunda ağırlık çalıştığı anları paylaşan ünlü ismin, kaslı ve fit görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni topladı.

  • Kaslı ve Fit: Hastalık dönemine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmediği görülen Ünal’ın disiplini, takipçileri tarafından "Gerçek bir savaşçı" yorumlarıyla karşılandı.

  • Sağlıklı Yaşam Elçisi: Bali’deki sakin hayatını yoga ve fitness ile birleştiren oyuncu, kanserle mücadelesinde sporun iyileştirici gücünü kanıtlıyor.

"Her Bitiş Bir Başlangıçtır"

Yaşadığı duygusal süreci takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Irmak Ünal, mücadelesini şu anlamlı sözlerle özetledi:

"Her bitiş bir başlangıçtır... İçimdeki güçle yeniden doğuyorum."

Kanser teşhisinin ardından hayata daha sıkı sarılan Ünal, hem bir anne hem de bir eğitmen olarak benzer zorluklar yaşayan kadınlara umut ışığı oluyor.

Benzer Haberler
Hazar Ergüçlü ve DJ Artz Cephesinden Kötü Haber: 3 Yıllık Aşk Sessizce Bitti! Hazar Ergüçlü ve DJ Artz Cephesinden Kötü Haber: 3 Yıllık Aşk Sessizce Bitti!
Mehmet Ali Erbil Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu! Mehmet Ali Erbil Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu! "Sadece Onu Özledim."
Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay'dan Şok Ayrılık! Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay'dan Şok Ayrılık! "Nazar Değmesin" Dediği Aşk Bitti.
Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: "Her Gün Ağlıyordum, Köy Hayatı Beni Kurtardı"
Paris’te Türk Rüzgarı: Boran Kuzum ve Özge Gürel Şıklıklarıyla Büyüledi! Paris’te Türk Rüzgarı: Boran Kuzum ve Özge Gürel Şıklıklarıyla Büyüledi!
Kadir Ezildi Baba Oluyor! Gamze Ezildi Müjdeli Haberi Pastayla Duyurdu. Kadir Ezildi Baba Oluyor! Gamze Ezildi Müjdeli Haberi Pastayla Duyurdu.
ÇOK OKUNANLAR
Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu:
  • 09-03-2026 16:44

Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: "Her Gün Ağlıyordum, Köy Hayatı Beni Kurtardı"

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı:
  • 05-03-2026 18:12

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı: "İnsanın Zaaflarını Merak Ettiğim İçin Oyuncuyum"

Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?
  • 04-03-2026 14:02

Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?

Necati Şaşmaz
  • 07-03-2026 11:43

Necati Şaşmaz "Yeraltı" Dizisine mi Giriyor? Kulislerdeki O İddiaya Yanıt Geldi!

Ata Demirer’den İki Güzel Haber: Hem Eğitime Destek Hem De Yeni Bir Hayat!
  • 05-03-2026 12:27

Ata Demirer’den İki Güzel Haber: Hem Eğitime Destek Hem De Yeni Bir Hayat!