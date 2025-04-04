Kanser günümüzde dünya çapında ve toplumun genel güvenliği tehdit eden en önemli yayılımdan biri olarak öne çıkıyor. Kalp ve damar hastalığından sonra 2'inci en yaygın ölüm nedeni olan kanser, her yıl boyunca her şeyin olumsuz etkilenmesi. Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseri, erkeklerde akciğer kanseri ilk sırada yer alıyor. Bununla birlikte kolorektal, prostat, mide ve rahim kanserlerinde de belirgin bir artışın yaşandığı belirtiliyor. GLOBOCAN (Küresel Kanser Gözlemevi) raporlarının sistemlerine göre; kanser tanısı alma oranında 2040 yılda yüzde 48 artış ve yaklaşık 30 milyon kişi yeni kanser teşhisi konulacak. Acıbadem Altunizade Hastanesi ve Yaşam Doğru Stili ile yüzde 30-40 oranında azaltılabilir, sağlıklı ve sağlıklı beslenmek, ideal vücut ağırlığını korumak, fiziksel aktivite yapmak, ekonomi ve sosyal gibi yeteneklerinden uzak, sağlıklı beslenmenin en etkili yollarındandır . Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Acar, kanserden korunmak için dikkat edilmesi gereken 10 önemli kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!

Yemeklerde aşırıya kaçmayın

Obezite, sadece kronik hastalıkla değil, aynı zamanda; meme, kolorektal, özofageal, böbrek, safra kesesi, rahim, pankreas ve karaciğer dahil olmak üzere, birçok kanser türüyle de doğrudan elde edilebilir. Yağ dokusunun fazlalığı; miktardaki miktar, insülin, insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) gibi hormonların yükselerek kanser oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca obeziteye bağlı kronik bakımın devamı hücre hasarını arttırmak kanser riskinde artışa sebep oluyor. Bu nedenle yemeklerde aşırıya kaçmayarak ideal vücut ağırlığını korur; hem genel sağlık hem de kanserden korunma açısından büyük önem taşıyor.

Sebze ve meyveyi sofranızdan eksik etmeyin

Antioksidanlar, vitaminler, lif ve fitokimyasallar açısından zengin olan sebzeler ve meyveler hücre hasarını gidermeye yardımcı oluyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Acar, renkli ve çeşitli sebze-meyve tüketiminin doğal savunma mekanizmalarını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bu sağlıksız hastalık riskida oldukça önemsenirler. Günde 5 yılda (yaklaşık 400 gram) sebze ve meyve tüketiminin kanserden korunmada etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler, kükürtlü sebzeler, kırmızı-mor meyveler, renkli olanlar".

Tam kesintiler ve lifli besinlerle çıkış sağlığınızı destekleyin



Tam buğday, tahıl ve bulgur gibi tam ihracatlar, sebze ile meyveler, ihracat oranını destekleyecek yaşam açısından zengin besin kaynakları oluşur. Günde yaklaşık 25-30 gramlık lif alımı sindirim sistemi düzenlenerek yerlerin vücuttan atılması kolaylaştırılıyor. önerilen tedarik lif alım sistemi sürdürülürken, kolon kanseri başta olmak üzere, bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösteriliyor. Beyaz unlu ürünler yerine tam depolama içeren besinleri tercih ederek lif alımını artırmayı sağlıyor.

En içerdiği besinlerden uzak durun

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından; sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş etler, "Grup 1 Kanserojen", yani en bitkiler olarak sınıflandırıldı. Beslenme ve Diyet Gıda Uzmanı Zeynep Acar, “ Özellikle bu içerdikleri nitrit, nitrat ve yüksek oranda işleme sırasında oluşan zararlı bitkiler, başta kolorektal kanser olmak üzere, sindirim sistemi kanserleriyle birlikte araştırmalara göre, her günde 50 gram tüketilen ve tüketen bireylerde kolorektal kanser riski yüzde 18 oranında” diyor.

Kırmızı et tüketimini sınırlamayın

Kırmızı etin yüksek miktarda ve hatalı pişirme yöntemleriyle tüketilmesi bazı kanser türleriyle birlikte gösteriliyor. Özellikle haftada 500 gramdan fazla kırmızı et tüketiminin, özellikle kolorektal kanser olmak üzere, sindirim sistemi kanserlerinin oluşma riski azaltılabileceği gösterilmiştir. Yüksek ısıda, özellikle közde veya mangalda pişirilen etlerde oluşan heterosiklik aminler (HCA) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi zararlı bitkiler, kanserojen etki göstermektedir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Acar, “Dolayısıyla kansere karşı kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalıdır. Haftada 1-2 kez, haşlama ya da fırınlama gibi sağlıklı beslenme yöntemleriyle tüketilebilirk daha güvenlidir” diyor.

Şeker ve rafine karbonhidratlardan kaçının

Aşırı şeker tüketiminin obezite riskini arttırarak bazı kanser türlerine zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca yüksek glisemik indeksli gıdaların sistemi kronik düzenliu tetikleyebildiğine dikkat edilmesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Acar, “Bu nedenle şekerli içecekler, tatlılar ve beyaz içeren un ürünleri gibi rafine karbonhidratlardan uzak durulmalı; yerine tam kırılmalar, meyve, sebze ve doğal metabolizma destekleri tercih edilir” diye anlatıyor.

Doymuş ve trans yağ kullanın

Doymuş yağlar (tereyağı, kuyruk yağı gibi hayvansal kaynaklı yağlar) ve trans yağlar (margarin, paketli yiyecekler, kızartılmış fast food ürünleri) aşırı tüketildiklerinde vücuttan organizmayı arttırarak bazı kanser türlerine zemin hazırlayabiliyor . Bunun aksine, Omega-3 yağ asitlerinin tedavisinde özellikle meme ve prostat kanserine karşı koruyucu etkiler olduğu saptanmış. Ayrıca Akdeniz tipi beslenmede yaygın olarak kullanılan zeytinyağı, ceviz ve avokado gibi sağlıklı yağlanmaların kanser riskinin azaltılmasında açık olduğu ortaya çıkıyor.

Yüksek miktarda tuz ve tuzlu yiyecekler tüketmeyin

Turşu, hazır çorbalar, işlenmiş yiyecekler ve salamura yiyecekleri aşırı sodyum içerirler. Aşırı tuz tüketiminde özellikle mide kanseri riski artırılabiliyor. Etiket okuma alışkanlığının kazandırılması, işlenmiş gıdaların en aza indirilmesi, yemeklerin tuz yerine limon, baharat ve sarımsak gibi doğal aromalar ile tatlandırılması; hem genel sağlık hem de kanserden korunma açısından önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü; günlük tuz tüketimi, yaklaşık bir çay miktarına denk gelen 5 gramla sınırlandırmayı öneriyor.

Besinlerin pişirme yöntemine dikkat edin

Kızartma, közleme ve yüksek ısıda pişirme yöntemleri kansere neden olabilecek zararlı şekillerin oluşmasına yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Acar, Özellikle etlerde kömürleşmenin kanser ettiği uyarısında bulunarak, "Bu sıcaklıkta haşlama, buğulama, fırınlama ya da ızgarada yanmadan pişirme gibi daha sağlıklı ısıl işlem tercih edilmelidir. Aynı zamanda hastalıkların aşırı karartmamak, kömürleşmiş bölümleri tüketmek ve pişirme süresine dikkat etmek, kanser riskinin azaltılması açısından önemlidir" diyor.

Bırakın

Alkol, özellikle hastalık, meme, yemek borusu ve kolon kanseri olmak üzere, birçok kanserle yaygınlaşıyor. Her düzeyde alkol tüketimi kanser riski artıyor; güvenli bir alt sınır belirtilmiyor. Uluslararası Sağlık Otoriteleri, kanserden korunmak için alkolün tamamen azaltılmasını öneriyor.