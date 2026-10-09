Kandıralı Ferdi'nin Şarkı Performansı Bülent Ersoy'u Çıldırttı: Sosyal Medya Bu Anları Konuşuyor

Ünlü oyuncu ve içerik üreticisi Hayrettin'in YouTube ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen eğlenceli programı Kaos Show bu hafta Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi, Diva Bülent Ersoy'u ağırladı. Birbirinden renkli anların, esprilerin ve eğlenceli diyalogların eksik olmadığı programda stüdyo konuğu Kandıralı Ferdi'nin şarkı söylediği anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından biri haline geldi. Kandıralı Ferdi'nin kendine has yorumu karşısında kendini tutamayan Diva'nın esprili ve bir o kadar da sert çıkışı izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kaos Show'da Eğlence Tavan Yaptı: Bülent Ersoy Stüdyoyu Salladı

Sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa uzanan kariyeriyle tanınan Hayrettin'in sunuculuğunu üstlendiği Kaos Show her hafta birbirinden iddialı ve renkli konuklarıyla YouTube'da trend listelerini altüst etmeye devam ediyor. Programın bu haftaki konuk koltuğunda oturan Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy hem zarafeti hem de her zamanki keskin mizah anlayışı ve samimi açıklamalarıyla programa damgasını vurdu. Ersoy'un stüdyodaki doğallığı programın neşe dozunu en üst seviyeye çıkardı.

Kandıralı Ferdi'nin Şarkı Performansı Herkesi Güldürdü

Programın en sıra dışı ve eğlenceli anları ise Kandıralı Ferdi'nin stüdyoda mikrofon eline alıp şarkı söylediği dakikalarda yaşandı. İlk olarak Türk müziğinin unutulmaz eserlerinden biri olan "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi" şarkısını seslendiren Ferdi parçayı adeta yepyeni bir beste haline getirerek sözleri birbirine kattı. Üstelik şarkının Bülent Ersoy'a ait olduğunu iddia etmesi stüdyoda ilk kahkahaları koparan detay oldu.

Hemen duruma müdahale eden Bülent Ersoy şarkının aslında usta sanatçı Coşkun Sabah'a ait olduğunu ancak kendisinin de geçmişte bu eseri seslendirdiğini belirtti. Ersoy'u, Kandıralı Ferdi'nin performansı için "Ancak sözler biraz karıştı" şeklindeki esprili yaklaşımı herkesi güldürdü. Hızını alamayan Kandıralı Ferdi bu kez bir başka dev eser olan "Hani Bizim Sevdamız" şarkısını seslendirmeye başladı. Şarkının sözlerinin yine tamamen değişmesi üzerine Bülent Ersoy'un şaşkınlığı ve tepkileri kameralara yansıdı.

Bülent Ersoy'dan Olay Yaratan Yorum

kaos show’un yeni figürü bülent ersoy … https://t.co/oWAYAl6BwR — Ataraxia (@popritmi) October 8, 2026

Şarkı performansının ardından Hayrettin, Kandıralı Ferdi'nin müzik dünyasındaki geleceğini ve performansını doğrudan Türk sanat müziğinin zirvesindeki isim olan Bülent Ersoy'a sordu. Hayrettin'in "Ferdi'den olur mu?" sorusu üzerine Diva Bülent Ersoy'un hiç bekletmeden yapıştırdığı net ve esprili yanıt stüdyoyu adeta sarstı.

Ersoy'un stüdyodakileri kahkahaya boğan "Bence bir b.k olmaz" şeklindeki dürüst ve keskin yanıtı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan o anlar hem YouTube trendlerinde hızla yükseldi hem de TikTok ve X (Twitter) gibi platformlarda binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak günün en çok konuşulan magazin olayı haline geldi. Diva'nın kendine has tarzı ve esprili dili, bir kez daha sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.