Kanal D'den şoke eden karar! O dizinin fişi çekildi! Final yapıyor!

Kanal D'nin Pastel Film tarafından üretilen büyük bütçeli dönem dizisi "Dilek Taşı," sezon başında elde ettiği yüksek reytinglerle dikkat çekmişti. Güçlü kadrosu ve taze bir soluk getiren hikâyesiyle öne çıkan dizi için yönetmen ve senarist değişikliği yapılarak daha da güçlendirilmeye çalışılmıştı. Ancak, alınan son kararla birlikte dizinin 20. bölümde final yapacağı açıklandı.

Sevilen dizinin final kararı, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay gibi başarılı oyunculara Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil gibi sevilen isimler eşlik etmişti. "Dilek Taşı," 20. bölümle ekrana veda ederek izleyicilerine veda edecek.