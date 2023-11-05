Kamu Görevlileri Dikkat: Sağlık Raporu İzne Dönüşmezse İşiniz Tehlikede!

Kamu çalışanları, sağlık raporlarını takip etmeli ve izne çevrilmemesi durumunda memurluktan atılma riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Danıştay, raporları izne çevrilmeyen ve bu yüzden işten atılan bir kamu görevlisinin lehine emsal bir karar verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle rapor alan ancak bu raporu izne çevirmeyen bir kamu görevlisi, on gün boyunca mazeretsiz işe gelmediği gerekçesiyle memuriyetten atıldı. Danıştay, görevden alınmayı hukuka uygun bulmayan mahkeme kararını onayladı. Bu karar, benzer durumda olan diğer kamu çalışanları için de emsal teşkil edecek.

Bir kamu kurumunda hizmetli olarak çalışan M.S., sağlık sorunları nedeniyle aldığı 20 günlük raporu, kurum müdürlüğü izne çevirmedi. Bu sebeple 10 gün işe gelmeyen M.S.'nin memurluktan çıkarılması için işlemler başlatıldı. 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi gereğince müstafi sayılması kararlaştırıldı ve göreve devamsızlık sebepleri sıralandı.

Raporuna rağmen işten atılan hizmetli M.S., kendini mahkemede buldu. İdare Mahkemesi, hastalık raporunun izne çevrilmemiş olmasının ve göreve başlaması gerektiğinin tebliğ edilmesi gerektiğini vurguladı. Düzenli tebligat yapılmaksızın göreve başlamayanlar için yasal işlemin uygulanabileceği hatırlatıldı.

Mahkeme, davacının hastalık iznine çevrilmeden ve göreve başlaması gerektiği konusunda usulüne uygun bilgilendirilmeden işten çıkarılmasının hukuka uygun olmadığını belirtti. Valiliğin istinaf talebi ve sonrasında Danıştay'ın devreye girmesiyle karar, emsal niteliği kazandı.

Danıştay 12. Dairesi'nin emsal niteliğindeki kararı, hastalık iznine çevrilmeden yapılan mazeretsiz işe gelmeme fiilinin gerçekleşmediği sonucuna vardı. Böylece İdare Mahkemesi'nin iptal kararı onandı.