Aslı İnandık İle Cem Arıdağ Evleniyor! Romantik Teklife "Evet" Yanıtı

Oyuncu Aslı İnandık sevgilisi Cem Arıdağ'dan evlilik teklifi aldı. Tektaşlı fotoğrafını paylaşan oyuncu "Evet dedim" notunu düştü.

Aslı İnandık İle Cem Arıdağ Evleniyor! Romantik Teklife
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 10:35

Sosyal medyada çektiği mizah videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran ve ardından yer aldığı başarılı projelerle oyunculuk kariyerinde sağlam adımlar atan Aslı İnandık özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. Bir süredir reklamcı sevgilisi Cem Arıdağ ile doludizgin bir aşk yaşayan ünlü oyuncu evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Birlikteliklerini 2024 yılının Aralık ayında katıldıkları özel bir partide ilan eden çift ilişkilerini nikah masasına taşımaya karar verdi.

Tektaşlı Pozla Evlilik Müjdesi Geldi

Romantik bir organizasyonla sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Cem Arıdağ güzel oyuncudan "Evet" yanıtını aldı. Al aldığı teklifin heyecanını ve mutluluğunu gizleyemeyen 36 yaşındaki Aslı İnandık bu özel anlara ait fotoğrafları vakit kaybetmeden sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Parmağındaki ışıl ışıl tektaş pırlanta yüzüğü öne çıkardığı kareleri paylaşan güzel oyuncu gönderisine kısa ama anlamlı bir şekilde "Evet dedim!" notunu düşerek müjdeli haberi tüm sevenlerine ilan etti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Nisan 2024'te Evliliğini Noktalamıştı

Öte yandan başarılı oyuncunun geçmiş evliliği de yeniden gündeme geldi. Aslı İnandık 2018 yılında o dönemki menajeri olan Ahad Kazmaz ile nikah masasına oturmuş, ancak çift 2024 yılının Nisan ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırma kararı almıştı.

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