Meltem Cumbul'dan 30 Bin Liralık Tazminat Davası: "Saygınlığım Zedelendi!"

Türk sineması ve televizyon dünyasının usta oyuncularından Meltem Cumbul sosyal medya üzerinden şahsına yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Esra S. isimli kullanıcıya karşı hukuk mücadelesi başlattı. Sanatı ve bugüne kadar üstlendiği saygın projelerle tanınan başarılı oyuncu, yapılan hakaret içerikli paylaşımın kişisel haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini ve toplum nezdindeki itibarını zedelediğini belirterek 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Sosyal Medya Hakaretine Para Cezası Verilmişti

Geçmişi 2018 yılına dayanan olayda, Esra S. adına kayıtlı bir sosyal medya hesabından Meltem Cumbul'u hedef alan hakaret içerikli bir yorum paylaşıldı. Yaşanan gelişmenin ardından yargıya taşınan olayda ceza mahkemesi kararı verdi. Mahkeme, sanık Esra S.'yi hakaret suçundan 1 bin 740 lira adli para cezasına çarptırdı. Yargılama boyunca hakkındaki suçlamaları reddeden Esra S. ise söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını ve paylaşımı kendisinin yapmadığını öne sürdü.

İfade Özgürlüğü Sınırları Aşıldı

Ceza davasının Cumbul lehine sonuçlanmasının ardından usta oyuncu bu kez tazminat talebiyle hukuk mahkemesinin kapısını çaldı. Avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Meltem Cumbul dilekçesinde herkesin erişimine açık bir platformda yapılan bu ağır ithamların ulaştığı kitleye dikkat çekti. Paylaşımın ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak doğrudan kişilik haklarına saldırdığı vurgulandı.

Dilekçede Cumbul'un sanatçı kimliğiyle kazandığı saygınlığın asılsız ifadelerle zedelenmeye çalışıldığı ve oyuncunun bu süreçte büyük bir manevi üzüntü yaşadığı ifade edildi. Yaşanan manevi yıpranmanın bir nebze de olsa telafi edilebilmesi adına Esra S.'nin 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi talep edildi. Mahkemenin davayla ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.