Uraz Kaygılaroğlu'nun Yıllar İçinde Geçirdiği Değişim Gündem Oldu!

Uraz Kaygılaroğlu'nun gençlik yıllarına ait fotoğrafları yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Bugünkü görünümünden epeyce farklı olan oyuncunun kilo verme hikâyesi, sanıldığı gibi kısa sürede gerçekleşmedi.

Kaygılaroğlu, 2017 yılında katıldığı 3 Adam programında 140 kilodan 76 kiloya indiğini söylemişti. Oyuncunun bu süreciyse yaklaşık iki yıl sürmüş.

Bir Cümleyle İlk Adımı Attı

Oyuncunun harekete geçmesinde kuzeninin söylediği bir söz etkili olmuş. Çorabını giymek için eğildiği sırada "Eğil de bir göbeğine bak." cümlesini duyduğunu anlatan Kaygılaroğlu, bu sözün kendisini çok etkilediğini belirtiyor.

İlk etapta kendi yöntemleriyle 15-20 kilo vermiş. Bir süre sonra eski beslenme düzenine dönünce yeniden kilo almaya başlamış ve bu sefer de annesi devreye girmiş. Uykusunda çıkardığı seslerden endişelenen annesinin ısrarıyla bir diyetisyene başvurmuş. Kaygılaroğlu, herhangi bir tıbbi operasyon geçirmediğini ve uzman kontrolünde ilerlediğini söylüyor.

"İstediğim Rolü Alamıyordum"

Uraz Kaygılaroğlu, önceki yıllarda yaptığı açıklamada hikâyenin pek bilinmeyen tarafını da paylaşmıştı. Kilo verme kararında oyunculuk kariyerinin etkisi bulunduğunu söyleyen Kaygılaroğlu, istediği rolleri alamadığını ve başarılı olmak için değişmesi gerektiğini düşündüğünü anlattı. İlk olarak yürüyüşe başladı ve diyetisyeninin hazırladığı programa harfiyen uydu.

Kaygılaroğlu, o dönem mutsuzluğa bağlı yeme bozukluğu yaşadığını da saklamadı. Kilo verdikçe aynadaki görüntüsünden daha memnun olduğunu, kıyafetlerin üzerine yakışmasının motivasyonunu artırdığını söyledi.

Bugün sporu ve yürüyüşü günlük düzeninin parçası hâline getiren oyuncunun hedefiyse oldukça net: Sağlıklı, disiplinli ve iyi yaşlanmak. Yıllar önce başlayan değişim, onun için geçici bir diyet olmaktan çıkıp yaşam biçimine dönüşmüş durumda.