Çağla Şıkel Aradığı Aşkı Onda Buldu! 13 Yaş Küçük Sevgilisiyle Böyle Görüntülendi!

Çağla Şıkel kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Mertcan Tunca ile Alaçatı'da el ele görüntülendi. Ünlü sunucunun utangaç halleri dikkat çekti.

Çağla Şıkel Aradığı Aşkı Onda Buldu! 13 Yaş Küçük Sevgilisiyle Böyle Görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 10:27

Sosyal medya paylaşımları, formda görüntüsü ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel bu kez özel hayatındaki sıcak gelişmeyle magazin dünyasının odak noktası oldu. Son dönemde sahnelenen 7 Kocalı Hürmüz müzikalindeki etkileyici performansıyla izleyicilerden büyük alkış toplayan güzel sunucu bir süredir gözlerden uzak sürdürdüğü birlikteliğini Alaçatı sokaklarında belgelemiş oldu.

Alaçatı Sokaklarında Romantik Anlar

 

Uzun zamandır disiplinli spor rutinleri ve sağlıklı yaşam tarzıyla adından övgüyle söz ettiren Çağla Şıkel'in kendisinden 13 yaş küçük olan Mertcan Tunca ile aşk yaşadığı iddiaları bir süredir konuşuluyordu. İlişkilerini basının görmediği alanlarda yaşamayı tercih eden ve uzun süredir birlikte yan yana görüntülenmeyen ünlü çift bu kez kural bozdu. Tatil için Çeşme'yi tercih eden ikili Alaçatı'nın neşeli sokaklarında akşam yürüyüşü yaparken objektiflere takıldı.

Utangaç Tavırları Gözlerden Kaçmadı

GazeteMagazin kameraları tarafından el ele yürürken görüntülenen ikili basın mensuplarının soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Soruları yanıtsız bırakan Çağla Şıkel'in kameraları fark edince sergilediği utangaç ve tebessüm dolu tavırları dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisi Mertcan Tunca ile el elini bir an olsun bırakmayan güzel sunucunun mutluluğu yüzüne yansıdı. Çiftin romantik Alaçatı yürüyüşü ve aralarındaki yaş farkına rağmen yakaladıkları uyum sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan magazin konuları arasına girdi.

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