Çiçeği Burnunda Anne Begüm Öner'den Sosyal Medya Linçine Tepki: "Henüz Çok Küçük!"

Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile 13 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Begüm Öner geçtiğimiz şubat ayında ilk kucağına aldığı kızı Kayra'nın ardından anne olduktan sonra ilk kez bir programa konuk oldu. Annelik heyecanını, yaşadığı duygusal süreçleri ve aile hayatındaki yenilikleri samimiyetle paylaşan ünlü oyuncu yeni hayatından son derece memnun olduğunu ifade ederken sosyal medyadaki eleştirilere de ilk kez yanıt verdi.

Anne Olmak Bana Çok İyi Geldi Ama Evhamım Arttı

Çiçeği burnunda anne Öner, annelik deneyimini tanımlarken "Çok güzel bir dönemimdeyim. Anne olmak bana gerçekten çok iyi geldi, hayatımız olumlu anlamda tamamen değişti" ifadelerini kullandı. Annelik duygusuyla birlikte kaygılarının ve sorumluluk hissinin de katlandığını gizlemeyen başarılı oyuncu "Zaten yapı olarak evhamlı biriyim" diyerek bu sürecin kendisini daha tedbirli hale getirdiğini belirtti.

Çocuk Çok Küçük, Belki İleride Fikrimiz Değişir

Kızları Kayra'nın bakımını eşi Ceyhun Fersoy ile ortaklaşa üstlendiklerini vurgulayan Begüm Öner sosyal medya takipçilerinden gelen yoğun baskıdan ve eleştirilerden dert yandı. Kızlarının yüzünü paylaşmama kararları yüzünden tepki topladıklarını ifade eden güzel oyuncu "Kızımızın yüzünü göstermiyoruz diye linçleniyoruz ama daha çok küçük. Belki birkaç ay sonra bu konudaki fikrimiz değişebilir" diyerek duruma açıklık getirdi.

Ayrıca kızlarının tiyatro ve set ortamlarında büyüyeceğinin altını çizen oyuncu "Kayra sahne tozunu mutlaka yutacak, kulislerde büyüyecek" sözleriyle kızlarının sanatsal bir atmosferde yetişeceğini söyledi. İkinci çocuk planlarına da değinen Öner eşi Ceyhun Fersoy ile bu konuyu detaylıca konuştuklarını belirterek "İkinci çocuğa iki sene sonra yeniden bakalım diye kararlaştırdık" açıklamasında bulundu.