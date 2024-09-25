Kalpazan'dan ilk tanıtım yayınlandı!

Show TV‘de ekranlara gelecek yapımını O3 Medya'nın yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği büyük merak uyandıran Kalpazan dizisinin ilk tanıtımı bu akşam yayınlandı. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicileri derinden sarsacak bir yolculuğa çıkaracak.

Kalpazan'dan ilk tanıtım yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-09-2024 10:29

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığında ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğinde hayata geçirilen Kalpazan, güç, para, aile ilişkileri ve insanın karanlık yönlerine ışık tutuyor. Timuçin Esen, Şükran Ovalı, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi çok başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren dizinin senaryosunu ise Sema Ali ErolMahir ErolAyşenur Sıkı ve Türküler Özgül kaleme alıyor.

Kalpazan derinlikli hikayesi ile izleyicileri hem düşündürürken aynı zamanda kalplerine de dokunacak.

Kalpazan yakında Show TV’de başlıyor.

İşte Kalpazan’ın İlk Tanıtımı;

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