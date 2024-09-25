Kalpazan'dan ilk tanıtım yayınlandı!

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığında ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğinde hayata geçirilen Kalpazan, güç, para, aile ilişkileri ve insanın karanlık yönlerine ışık tutuyor. Timuçin Esen, Şükran Ovalı, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi çok başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren dizinin senaryosunu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül kaleme alıyor.

Kalpazan derinlikli hikayesi ile izleyicileri hem düşündürürken aynı zamanda kalplerine de dokunacak.

Kalpazan yakında Show TV’de başlıyor.



İşte Kalpazan’ın İlk Tanıtımı;