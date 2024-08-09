Kalpazan dizisinin güçlü kadrosuna bir isim daha katıldı!

Merakla beklenen Kalpazan dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Ekibi bir yeni oyuncu daha katıldı. İşte detaylar...

Kalpazan dizisinin güçlü kadrosuna bir isim daha katıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 19:45

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan “Kalpazan” dizisi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini üstlendiği dizi, ekonomik sistemin acımasızlığına yenik düşen Adem ve ailesinin dramatik hikayesini ekrana taşıyacak.

Dizinin başrollerinde usta oyuncular Timuçin Esen, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Şükran Ovalı yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Bu güçlü ekibe, son dönemin yükselen yıldızlarından Asya Kasap da dahil oldu. Asya Kasap, dizide “Buse” karakterine hayat verecek ve başarılı aktör Sarp Akkaya’nın canlandıracağı “Tarık” karakterinin kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.

“Kalpazan” dizisi, önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanıyor ve şimdiden sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday. Kadrosu ve konusuyla büyük merak uyandıran dizi, izleyicilere duygusal ve çarpıcı bir hikaye sunacak. 

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