Kalpazan dizisine duygusal veda: Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul’dan mesajlar

Show TV’de ekranlara gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Kalpazan dizisi, bu akşam yayınlanan 8. bölümüyle izleyicilere veda etti. Başrollerini Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı dizi, kısa süren ekran yolculuğuna rağmen izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Dizide Ayşe karakterine hayat veren Deniz Baysal, partneri Çağlar Ertuğrul ile setten bir kare paylaşarak sosyal medyada duygusal bir veda mesajı yayımladı. Baysal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



Sana vedam değil, teşekkürüm var. Üçüncü projemizde de yine partner olduk. Gelen erken veda olsa da mis gibi başladık, mis gibi bitirdik. İyi ki varsın hemşom, sıradaki gelsin diyelim.

Çağlar Ertuğrul’dan bu samimi mesaja yanıt gecikmedi. Başarılı oyuncu, Baysal’ın paylaşımını alıntılayarak şu sözleri yazdı:



Sette daha yeni denk gelmeye başlamışken iş bitti. Her şeye rağmen bizi destekleyenlere sonsuz teşekkürler. Bence bu sayılmasın. İyi ki varsın Deniz Baysal, daha niceleri olsun.

İki başarılı oyuncunun dostane vedası sosyal medyada büyük beğeni toplarken, hayranları ikilinin gelecekte yeni projelerde bir araya gelmesi için dileklerde bulundu.

Kısa süren ekran serüvenine rağmen unutulmaz anılar bırakan Kalpazan, oyuncu kadrosunun samimi paylaşımlarıyla da izleyenlerin hafızasında yer edindi.