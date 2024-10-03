'Kalpazan' dizisinden ilk görüntüler geldi!

Dizinin başrol oyuncuları Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal’ın performanslarına dair ipuçları veren fotoğraflar, izleyicileri de heyecanlandırdı.

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığında hayata geçirilen Kalpazan, zor bir seçim yapmak zorunda kalan bir babanın, ailesini de içine sürüklediği çıkmazdan kurtulma mücadelesini, derin duygusal çatışmalar ve beklenmedik olaylarla dolu bir şekilde gözler önüne serecek.

Yönetmenliğini Uğur Karaaslan’ın yaptığı, senaryosunu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün yazdığı Kalpazan, yakında Show TV’de izleyiciyle buluşacak.