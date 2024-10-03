'Kalpazan' dizisinden ilk görüntüler geldi!

Show TV’nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını ise Saner Ayar’ın üstlendiği, çarpıcı hikayesi ile dikkat çeken yeni dizisi Kalpazan’ın setinden ilk kareler paylaşıldı!

'Kalpazan' dizisinden ilk görüntüler geldi!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-10-2024 12:38

Dizinin başrol oyuncuları Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal’ın performanslarına dair ipuçları veren fotoğraflar, izleyicileri de heyecanlandırdı. 

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığında hayata geçirilen Kalpazan, zor bir seçim yapmak zorunda kalan bir babanın, ailesini de içine sürüklediği çıkmazdan kurtulma mücadelesini, derin duygusal çatışmalar ve beklenmedik olaylarla dolu bir şekilde gözler önüne serecek.

Yönetmenliğini Uğur Karaaslan’ın yaptığı, senaryosunu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün yazdığı Kalpazanyakında Show TV’de izleyiciyle buluşacak.

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