"Kalpazan" dizisi için şok final kararı!

O3 Medya’nın imzasını taşıyan ve yayın hayatına büyük umutlarla başlayan “Kalpazan” dizisi, sürpriz bir kararla ekranlara veda ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın 8. bölümde final yapacağı duyuruldu.

Dün gece alınan final kararı, bu sabah dizi ekibine ve oyunculara iletildi. Son dönemde reklam gelirlerindeki ciddi düşüşler ve artan yapım maliyetlerinin, kanal yönetimlerini hızlı kararlar almaya zorladığı konuşuluyor.

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal ve Sarp Akkaya gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren “Kalpazan”, oyunculuk performanslarıyla övgü toplasa da reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı. Dizinin hikayesi ve görsel anlatımıyla dikkat çektiği ancak mevcut televizyon dinamiklerinde tutunamadığı belirtiliyor.

Final kararı, dizinin hayranlarını üzdü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konu, “Bu kadar kaliteli bir kadro neden devam edemedi?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

“Kalpazan” ekibi, final bölümü için hazırlıklara başlarken, hayranlar güçlü bir kapanış beklentisiyle dizinin ekran yolculuğunu son kez takip edecek.