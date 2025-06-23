Kalp Krizinin Bilinmeyen İşaretlerine Dikkat!

Kalp krizi denildiğinde genellikle göğün sağı akla gelse de her zaman tek belirti olmayabilir. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Mehmet Fatih Yılmaz, kalp krizinin sırt ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, mide hareketleri gibi göğü sdışı özellikleriyle de ortaya çıkabildiğine dikkat çekti. Özellikle kadınlar, yaşlılar ve diyabetin izolasyonu gibi bazı gruplarda bu atipik belirtilerin daha sık görüldüğüne işaret eden Doç. Dr. Yılmaz, bu durumun bozulması sürecini zorlaştırabildiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Kalp ve damar hastalıkları hem Türkiye'de hem de dünyada yaşam kaybına neden olanın başında geliyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Mehmet Fatih Yılmaz, Türkiye'de her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini belirterek, özellikle son yıllarda gençlik yıllarında gö rülen kalp krizi vakalarında artış olduğunu vurguladı. ​ ​

DİYABET HASTALARINDA SESSİZ KALP KRİZİ ÖNEMLİ BİR RİSK!

Kalp krizinin farklı komplikasyonları ile ortaya çıkan ve en s ık g ö rülen ve hastalarda en çok bilinenin göğü sağ olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, bunun yanında hastaların yaklaşık yüzde 20-30 ' unda kalp krizinin göğü sağır olmadan seyredebileceğine dikkat çekti. Doç. Yılmaz, " Nefes darlığı , soğuk akış, mide nörolojiksı, sırt ya da çeneye vuran ağrılar kalp krizinin habercisi olabilir. Özellikle, kalp krizleri ve kriz gibi nörolojik ö ne çıkabiliyor . Diyabet hastalarında ise " sessiz kalp krizi" olarak bilinen, fark edilmeden gelişen krizler ciddi risk oluşur . oranlarıyla başvuru yapılabilir” diye konuştu.

GÖĞÜSTEKİ BASKI EFORLA ARTIYORSA DİKKAT!

Son yıllarda 30'lu yıllarda kalp krizi vakalarındaki artışa işaret eden Doç. Dr. Yılmaz, gençlerin göğü sağlığı belirtilerinin ö ne çıkabildiğini belirterek, s ö zlerine şöyle devam etti; "Örneğin, eforla artan göğüste baskı hissi , yanma, genellikle mide sorunlarıyla karıştırılabiliyor. Ancak bu tür şikayetlerin ciddiye alınması gerekiyor. Bu durumda, ö zellikle risk fakt ö rleri varsa, kalp dayanması işaretlenebilir. Mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmeli."

' KALP KRİZİNİN İLK SAATLERİ ÇOK KRİTİK '

Kalp krizlerinde ilk saatlerin, hatta dakikaların kritik olduğunu vurgulayan Doç. Yılmaz, " Her geçen dakika kalp hasarını artırır. Erken tanı ve hızlı müdahale, kalbin zarar görmesini ö nebilir . Özellikle bu şikayetler ani başladıysa ve yaşta ve belirli risk fakt ö rleri varsa ki kalp krizi olabilir. Bu nedenle ani başarabildiği, nefes darlığı, çarpıntı veya midesi gibi bir şey, ö zellikle çalışmak, mevcut, hastalığı, kullanımı ya da ailede kalp krizi gibi risk fakt ö rleri varsa, gerçekten, gerçekten alınmalı.” Dedi.

'ŞİKAYETLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Kalp krizinin bilinmeyen işaretlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Fatih Yılmaz, teşhisin ö nemine dikkat ederek erken ö zlerini sonlandırdı: “Özellikle 40 yaş sonrası, diyabet, tansiyon, indirimler ya da sigara kullanımı gibi risk fakt ö rleri olan kişiler, şikayetleri olmasa bile yıllık kontrollerini erken ihmal etmemeli. Şikayetlerin g ö z ardı edilmemesi ve herhangi bir şüphede doktora başvurulması, hayat kurtarıcı.”