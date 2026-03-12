Kafasına 7 Dikiş Atılan Semicenk'ten Haber Var!

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonrası bayılan ve başından yaralanan pop müziğin sevilen ismi Semicenk, sağlık durumuyla ilgili merak edilen detayları paylaştı. Kafasına 7 dikiş atılan ve hastaneye kaldırılmasıyla hayranlarını korkutan ünlü şarkıcı, iyileşme sürecindeki son aşamayı duyurdu.

Hastaneden Müjdeli Paylaşım

Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Semicenk, sosyal medya hesabı üzerinden hastane odasından bir kare paylaştı. Moralinin yerinde olduğu gözlenen sanatçı, tedavi süreciyle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Dikişlerin yarısı alındı."

Bu açıklama, sanatçının kısa sürede tamamen sağlığına kavuşacağının sinyali olarak hayranlarının yüreğine su serpti.

Hayranlarına Teşekkür Etti

Kazanın duyulmasının ardından kendisine gelen binlerce destek ve "geçmiş olsun" mesajına kayıtsız kalmayan Semicenk, paylaşımlarında takipçilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Sağlık durumunun tamamen normale döndüğünü belirten şarkıcının, kısa süre içinde sahnelere ve stüdyo çalışmalarına geri dönmesi bekleniyor.