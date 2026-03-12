Kafasına 7 Dikiş Atılan Semicenk'ten Haber Var!

Şarkıcı Semicenk'in sağlık durumu nasıl? Semicenk'e kaç dikiş atıldı? Evinde bayılan ünlü şarkıcı Semicenk'in hastaneden yaptığı son paylaşım ve iyileşme süreci hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Kafasına 7 Dikiş Atılan Semicenk'ten Haber Var!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-03-2026 10:11

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonrası bayılan ve başından yaralanan pop müziğin sevilen ismi Semicenk, sağlık durumuyla ilgili merak edilen detayları paylaştı. Kafasına 7 dikiş atılan ve hastaneye kaldırılmasıyla hayranlarını korkutan ünlü şarkıcı, iyileşme sürecindeki son aşamayı duyurdu.

Hastaneden Müjdeli Paylaşım

Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Semicenk, sosyal medya hesabı üzerinden hastane odasından bir kare paylaştı. Moralinin yerinde olduğu gözlenen sanatçı, tedavi süreciyle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Dikişlerin yarısı alındı."

Bu açıklama, sanatçının kısa sürede tamamen sağlığına kavuşacağının sinyali olarak hayranlarının yüreğine su serpti.

 Hayranlarına Teşekkür Etti

Kazanın duyulmasının ardından kendisine gelen binlerce destek ve "geçmiş olsun" mesajına kayıtsız kalmayan Semicenk, paylaşımlarında takipçilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Sağlık durumunun tamamen normale döndüğünü belirten şarkıcının, kısa süre içinde sahnelere ve stüdyo çalışmalarına geri dönmesi bekleniyor.

Benzer Haberler
Seda Bakan Seda Bakan "Rüya Gibi" Kazanç: Ekranlara Veda Etti, Reklamdan Servet Kazandı!
Kubilay Aka’dan Çifte Veda: Hem Setlere Hem Sivil Hayata Ara Veriyor! Kubilay Aka’dan Çifte Veda: Hem Setlere Hem Sivil Hayata Ara Veriyor!
Demet Şener ve Tolga Arman’dan Aşk Tazeleyen Kareler: Demet Şener ve Tolga Arman’dan Aşk Tazeleyen Kareler: "Tam Gaz Devam!"
Hasan Can Kaya Bekarlığa Veda Ediyor! Ünlü Komedyen Ressam Sevgilisiyle Nişanlanıyor Hasan Can Kaya Bekarlığa Veda Ediyor! Ünlü Komedyen Ressam Sevgilisiyle Nişanlanıyor
15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli "İmroz’da Bahar" İçin Kamera Karşısında.
Emre Altuğ’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Emre Altuğ’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Yakışıklı Olduğum İçin Rol Kaçırdım!"
ÇOK OKUNANLAR
Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu:
  • 09-03-2026 16:44

Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: "Her Gün Ağlıyordum, Köy Hayatı Beni Kurtardı"

Seda Bakan
  • 11-03-2026 17:57

Seda Bakan "Rüya Gibi" Kazanç: Ekranlara Veda Etti, Reklamdan Servet Kazandı!

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı:
  • 05-03-2026 18:12

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı: "İnsanın Zaaflarını Merak Ettiğim İçin Oyuncuyum"

15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli
  • 11-03-2026 12:06

15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli "İmroz’da Bahar" İçin Kamera Karşısında.

Necati Şaşmaz
  • 07-03-2026 11:43

Necati Şaşmaz "Yeraltı" Dizisine mi Giriyor? Kulislerdeki O İddiaya Yanıt Geldi!