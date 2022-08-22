Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin ve Sena Güzeldağ boşandı!

YouTube'da 7,5 milyon takipçisi bulunan Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin, geçtiğimiz sene haziran ayında avukat Sena Güzeldağ ile nikah masasına oturmuştu. Yeni evli çiften kötü haber geldi.

"EVLİLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK"

Çiftin boşandıkları ortaya çıktı. Sena Güzeldağ, haberi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Güzeldağ, "Yazması kolay gibi gelse de Fatih ile olan evlilik birliğimizi 17 Ağustos günü kanunen sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz. Ben bu yolda çok güzel insanlarla tanıştım, harika insanlar biriktirdim. Dilerim ki herkesi yolu açık olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. Bir süre paylaşım yapamayacağım. Merak etmeyin. Sadece her zaman her şeyin hayırlısını dileyin." ifadelerini kullandı.

"AMACIM HİÇBİR ZAMAN REKLAM YAPMAK OLMADI!"

Ayrılık haberlerinin ardından reklam yapmakla eleştirilen Sena Güzeldağ, daha sonra yeni bir açıklama yaptı. "Ben aldığı nefese kadar gerçek olan biriyim!" diyen Güzeldağ, "Instagram hesabımı da açtığımdan beri neysem onu yansıtmaya çalıştım. Amacım hiçbir zaman reklam yapmak, gündem olmak, insanları kandırmak olmadı, olamaz da! Beni tanımadığınız için bu denli yorumlar yapabilirsiniz ancak sizden tekrar saygı ve duyarlılık göstermenizi bekliyorum." şeklinde konuştu.