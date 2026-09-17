Kadir İnanır’ın Vasiyetinde Kafa Karıştıran Detaylar Ortaya Çıktı

Kadir İnanır’ın vasiyetnamesinin açıklanacağı dava 17 Aralık’a ertelendi. Yeğeni Levent İnanır’ın “İrade sorunu vardı” sözleri gündem yarattı.

Kadir İnanır’ın Vasiyetinde Kafa Karıştıran Detaylar Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 18:10

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın vasiyetnamesinin açıklanacağı dava bugün görüldü. Ancak bazı mirasçılara gerekli tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle duruşma 17 Aralık’a ertelendi. Yani İnanır’ın vasiyetinde neler yazdığına dair merak edilen soruların yanıtı bir süre daha bekleyecek.

Beykoz Adliyesi’nde görülen duruşmanın ardından aile avukatı Hikmet Altunkalem ve İnanır’ın yeğeni oyuncu Levent İnanır açıklamalarda bulundu.

Vasiyetin İçeriği Henüz Belli Değil

Avukat Hikmet Altunkalem 17 Aralık’taki duruşmada tüm mirasçılara vasiyetnamenin okunacağını söyledi. Bazı kişilere tebligat yapılamadığı için işlemlerin tamamlanması gerektiğini belirten avukat vasiyetin kabul edilmemesi durumunda mirasçıların hukuki yollara başvurabileceğini ifade etti.

Kadir İnanır’ın 2015 yılında hazırladığı vasiyetini 2022’de iki kez değiştirdiği biliniyor. Ancak bu değişikliklerin eski vasiyeti tamamen iptal edip etmediği ya da yeni bir vasiyetname hazırlanıp hazırlanmadığı henüz netlik kazanmış değil. Avukat Altunkalem tüm detayların vasiyetname okunduğunda ortaya çıkacağını söyledi.

Levent İnanır’dan Dikkat Çeken Sözler

Levent İnanır ise 17 Aralık’a kadar ulaşılmayan mirasçıların bulunması için gerekeni yapacaklarını söyledi. Ailede toplam 28 mirasçı olduğunu belirten İnanır bunun kendileri için Kadir İnanır’a karşı son görev olduğunu vurguladı.

Dayısının uzun yıllar boyunca ağır sağlık sorunları yaşadığını anlatan Levent İnanır vasiyetin içeriğinin ne olduğundan çok adaletin önemli olduğunu dile getirdi.

“İrade Sorunu Vardı”

Levent İnanır Kadir İnanır’ın vasiyetini farklı tarihlerde değiştirmesinin kafa karıştırıcı olduğunu söylerken dayısının sağlık sürecine dikkat çekti. İnanır “İrade sorunu vardı” ifadelerini kullandı. Vasiyetin içeriği ve mirasın nasıl paylaşılacağı ise 17 Aralık’taki duruşmada netleşecek.

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