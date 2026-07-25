Albüm Kapağı Eleştirilen Manifest'ten Dikkat Çeken Hamle

Manifest, temmuzda Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirdiği üç günlük "Manifestival" konserinde geniş bir dinleyici kitlesini ağırladı. Birçok konuk sanatçının sahne aldığı organizasyonda rap müziğin başarılı temsilcilerinden Motive ve prodüktör Pango ile sergilenen ortak performans büyük ses getirdi. Ekip, Motive'nin sevilen parçası 'pVg'yi festival sahnesine özel yeni bir düzenlemeyle yeniden yorumladı. Müzikseverlerin bu versiyonu dijital servislerde dinleme talebi üzerine grup harekete geçti. Çalışma, 'pVg (Manifest Live Remix)' adıyla 24 Temmuz'da tüm müzik platformlarında dinlemeye açıldı.

Koyu Makyaj Konseptine Sosyal Medya Engeli

Şarkının yayınlanmasıyla birlikte dijital mecralarda geniş kapsamlı bir tartışma başladı. Dinleyicilerin ilgisini çeken yapımın yanı sıra projeye eşlik eden görsel kapak tasarımı kısa sürede gündemin üst sıralarına tırmandı. Albüm kapağında grup üyelerinin yüzüne uygulanan yoğun ve koyu göz makyajı konsepti X ve Instagram platformlarında ciddi bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar görselin estetik dilini beğenmediklerini dile getirirken kapak görseli binlerce esprili paylaşıma ve olumsuz değerlendirmeye konu oldu.

Açıklama Yapılmadan Görsel Değiştirildi

Sosyal medyada büyüyen tepkilere rağmen grup ve menajerlik ekibi herhangi bir yazılı açıklama yayınlamadı. Bunun yerine dijital müzik servislerinde sessiz bir revizyona gidildi. Platformlarda yer alan ilk kapak görseli yayından çekildi. Tasarımın yerine Yenikapı'daki organizasyon sırasında çekilen doğal bir canlı performans fotoğrafı eklendi.

Yeni Kapak Dinleyiciden Tam Not Aldı

Yeni görselde Manifest üyelerinin yanı sıra Motive ile Pango da aynı karede yer aldı. Sahnedeki yüksek enerjiyi doğrudan aktaran bu canlı performans karesi dinleyiciler tarafından ilk tasarıma göre pozitif karşılandı. Takipçiler yapılan hızlı değişikliği takdir ederek yeni fotoğrafın şarkının dinamik yapısını tam anlamıyla yansıttığını ifade etti.