Kadir İnanır’ın Mirası İçin Şok Gelişme! 3 Vasiyet Açılıyor

Kadir İnanır’ın farklı yıllarda hazırladığı üç ayrı vasiyet 17 Eylül’de Beykoz Adliyesi’nde açılacak. Usta sanatçının mirası netlik kazanacak.

Kadir İnanır’ın Mirası İçin Şok Gelişme! 3 Vasiyet Açılıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 23:14

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından şimdi de geride bıraktığı mirasla ilgili meraklı bekleyiş başladı. Usta oyuncunun farklı yıllarda hazırladığı üç ayrı vasiyetinin ne içerdiği uzun süredir bilinmiyordu. Ancak artık o sır perdesinin aralanmasına çok az kaldı. Üç vasiyet 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi’nde açılacak.

Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte İnanır’ın mal varlığını kimlere bıraktığı da netlik kazanacak. Şu ana kadar belgelerin içeriği gizli tutulduğu için mirasın nasıl paylaştırılacağı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.

Üç Ayrı Vasiyet Hazırlamış

Kadir İnanır’ın vasiyet hazırlama süreci aslında yıllar öncesine dayanıyor. Usta sanatçı ilk vasiyetini 2015 yılında hazırlamış. Aradan geçen yılların ardından 2022’de ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenlemiş.

Böylece İnanır’ın farklı tarihlerde hazırladığı toplam üç vasiyeti olduğu ortaya çıkmış oldu. Belgelerin içeriği ise bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Mirasın Detayları Ortaya Çıkacak

Şimdi herkesin gözü 17 Eylül’de yapılacak işlemlerde. Beykoz Adliyesi’nde açılacak vasiyetlerle birlikte İnanır’ın mirasına ilişkin bugüne kadar bilinmeyen ayrıntıların da ortaya çıkması bekleniyor.

Özellikle usta sanatçının sahip olduğu mal varlığını kimlere bıraktığı büyük merak konusu. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte bu konuda resmi tablo da ortaya çıkacak.

Kadir İnanır’ın sevenleri ve kamuoyu için 17 Eylül bu nedenle miras sürecinde önemli bir tarih olacak. Yıllardır gizli kalan üç belgenin içeriği artık herkesin merak ettiği sorulara yanıt verecek.

Benzer Haberler
Ala Tokel’e 10 Milyon TL’lik Şok! 20 Şubeden Dava Ala Tokel’e 10 Milyon TL’lik Şok! 20 Şubeden Dava
Burak Kut’tan Şaşırtan Elvis Presley Çıkışı! Burak Kut’tan Şaşırtan Elvis Presley Çıkışı!
Gülben Ergen Gündeme Gelince Seren Serengil Dayanamadı! Gülben Ergen Gündeme Gelince Seren Serengil Dayanamadı!
Uzak Şehir’de Büyük Hesaplaşma! Alya ve Cihan Yine Karşı Karşıya Uzak Şehir’de Büyük Hesaplaşma! Alya ve Cihan Yine Karşı Karşıya
Yaz Bitti Ama Defne Samyeli Durmadı! O Pozlar Çok Konuşuldu Yaz Bitti Ama Defne Samyeli Durmadı! O Pozlar Çok Konuşuldu
Merve Aydın’ı Kimse Teselli Edemedi! “Şuram Düğümleniyor” Merve Aydın’ı Kimse Teselli Edemedi! “Şuram Düğümleniyor”
ÇOK OKUNANLAR
Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!
  • 14-09-2026 14:35

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!

Yasemin Kay Allen'dan Yıllar Sonra Gelen Nostalji! Öğrenci Kartındaki Fotoğrafı Olay Oldu
  • 15-09-2026 12:10

Yasemin Kay Allen'dan Yıllar Sonra Gelen Nostalji! Öğrenci Kartındaki Fotoğrafı Olay Oldu

Ozan Dolunay'dan Sosyal Medya İtirafı!
  • 14-09-2026 11:33

Ozan Dolunay'dan Sosyal Medya İtirafı! "Gelen Yorumlardan Etkileniyorum"

Çukurova'da Güç ve Aşk Savaşı! Burak Özçivit
  • 14-09-2026 13:31

Çukurova'da Güç ve Aşk Savaşı! Burak Özçivit "Kenan Kozan" Rolüyle Geliyor