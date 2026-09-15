Kadir İnanır’ın Mirası İçin Şok Gelişme! 3 Vasiyet Açılıyor

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından şimdi de geride bıraktığı mirasla ilgili meraklı bekleyiş başladı. Usta oyuncunun farklı yıllarda hazırladığı üç ayrı vasiyetinin ne içerdiği uzun süredir bilinmiyordu. Ancak artık o sır perdesinin aralanmasına çok az kaldı. Üç vasiyet 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi’nde açılacak.

Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte İnanır’ın mal varlığını kimlere bıraktığı da netlik kazanacak. Şu ana kadar belgelerin içeriği gizli tutulduğu için mirasın nasıl paylaştırılacağı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.

Üç Ayrı Vasiyet Hazırlamış

Kadir İnanır’ın vasiyet hazırlama süreci aslında yıllar öncesine dayanıyor. Usta sanatçı ilk vasiyetini 2015 yılında hazırlamış. Aradan geçen yılların ardından 2022’de ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenlemiş.

Böylece İnanır’ın farklı tarihlerde hazırladığı toplam üç vasiyeti olduğu ortaya çıkmış oldu. Belgelerin içeriği ise bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Mirasın Detayları Ortaya Çıkacak

Şimdi herkesin gözü 17 Eylül’de yapılacak işlemlerde. Beykoz Adliyesi’nde açılacak vasiyetlerle birlikte İnanır’ın mirasına ilişkin bugüne kadar bilinmeyen ayrıntıların da ortaya çıkması bekleniyor.

Özellikle usta sanatçının sahip olduğu mal varlığını kimlere bıraktığı büyük merak konusu. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte bu konuda resmi tablo da ortaya çıkacak.

Kadir İnanır’ın sevenleri ve kamuoyu için 17 Eylül bu nedenle miras sürecinde önemli bir tarih olacak. Yıllardır gizli kalan üç belgenin içeriği artık herkesin merak ettiği sorulara yanıt verecek.