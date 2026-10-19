Elçin Sangu ve Ertan Saban'lı Show TV'nin Yeni Dizisi Cevher Geliyor!

Elçin Sangu ve Ertan Saban'ı buluşturan Show TV'nin yeni dizisi Cevher yakında başlıyor! High Intellectual Potential uyarlamasının tüm detayları.

Elçin Sangu ve Ertan Saban'lı Show TV'nin Yeni Dizisi Cevher Geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 17:00

Televizyon ekranlarının sevilen ve aranan yüzü Elçin Sangu uzun soluklu bir aranın ardından ulusal ekranlara muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Dünyaca büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve geniş yankı uyandıran Fransız yapımı High Intellectual Potential dizisinin resmi uyarlaması olan Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Cevher dizisi şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında yerini aldı. Başrollerini Elçin Sangu ile başarılı oyuncu Ertan Saban'ın paylaştığı proje zıt dünyaların bir araya geldiği mizah, gizem ve heyecan dolu hikayesiyle merak uyandırıyor.

160 IQ Sahibi Cevher ile Komiser Mert Kara'nın Yolu Kesişiyor

Dizide sıra dışı zekası, renkli kişiliği ve 160 IQ'suyla ezberleri bozan üç çocuk annesi Cevher karakterine Elçin Sangu hayat veriyor. Üç çocuk annesi olan ve zorlu hayat şartlarıyla mücadele eden Cevher'in hayatı tesadüfen dahil olduğu bir cinayet dosyasında polislerin gözünden kaçan kritik ve hayatî bir ayrıntıyı fark etmesiyle tamamen değişiyor.

Ertan Saban'ın ise son derece disiplinli, kurallara bağlı komiser Mert Kara karakteriyle boy göstereceği dizide bu iki zıt karakterin yolları kesişiyor. Cevher'in parlak zekası ve kuralları hiçe sayan pratik hamleleri komiser Mert Kara'nın düzenli dünyasını altüst ederken ikili bir yandan karmaşık cinayetleri ve suç düğümlerini çözer diğer yandan ise Cevher'in geçmişindeki gizemli sırlarla yüzleşmek zorunda kalır.

Güçlü Kadro ve Titiz Hazırlık Süreci

Yapımını Fabrika Yapım'ın üstlendiği Türk televizyonlarında yepyeni bir soluk getirmesi beklenen Cevher güçlü mutfak ekibiyle de dikkat çekiyor. Türk sinema ve televizyonunun usta isimlerinden Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini yaptığı senaryosunu Burcu Yılmaz'ın kaleme aldığı proje dram, polisiye ve komediyi harmanlayan özgün tonuyla izleyicilere soluksuz bir seyir deneyimi vad ediyor. Farklı dünyaların eğlenceli ve sürükleyici çatışmasını ekrana taşıyacak olan Cevher çok yakında Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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